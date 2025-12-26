一罐啤酒就超標！研究：每天9克酒精口腔癌風險暴增50%

印度一項新研究指出，每天就算只喝9克的酒精（低於一瓶鋁罐啤酒的酒精量），罹患口腔癌的機率就會暴增50%。專家警告，雖然許多酒類廣告會提醒民眾要「適量飲酒」，但從研究的角度來看，酒精並沒有所謂的「安全劑量」，提醒民眾還是要盡量避免喝酒。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這份研究已經發表在《英國醫學期刊：全球健康》（BMJ Global Health）中。研究由印度癌症流行病學中心專家姆哈特（Sharayu Mhatre）博士領導，分析了2010年至2021年間超過3,700名受試者的生活數據。

研究細分了各類酒水的風險，發現無論是啤酒、威士忌、萊姆酒還是像「冰火」這類帶甜味的調酒，都會增加罹癌風險。若與完全不喝酒的人相比，有飲酒習慣的人罹癌風險將提高68%；如果是偏好當地自釀烈酒的人，風險更會飆升至87%。研究指出，酒精中的乙醇會改變口腔內壁的脂肪含量，讓黏膜變薄，使其更容易吸收其他致癌物質。

如果民眾習慣一邊喝酒一邊抽菸，罹患口腔癌的風險更是直接4倍成長。雖然菸草本身就已經致癌，但加上酒精「催化」，讓罹癌機率大幅提升。研究也發現，口腔癌有年輕化的趨勢，近46%的口腔癌病例為25歲至45歲的青壯年族群。

這項國際研究也呼應了台灣長期的衛生警訊。在台灣，口腔癌、口咽癌、下咽癌穩坐男性十大癌症死因的第四位，每年奪走數千條性命。據衛福部統計，台灣每年有超過8,000名國人深陷口腔癌陰影，其中高達9成是男性。專家呼籲，若生活中有習慣抽菸、喝酒或嚼食檳榔，千萬別心存僥倖，務必定期安排口腔黏膜檢查，才能在黃金時間「早發現、早治療」，避免遺憾發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康