快訊

台北跨年卡司公布 網翻出20年前豪華陣容：沒寫名字「化成灰都認得」

不是林靜儀？綠營南投縣長人選有譜 醫師背景露端倪

前台南消防局長李明峯涉收賄300萬 法官認有逃亡、串證之虞裁押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

藝術場域無疆界 胡晴舫攜手瑞士展現文化軟實力

中央社／ 蘇黎世25日專電
駐法國台灣文化中心主任胡晴舫於疫情期間上任，已在歐洲推廣台灣文化5年。她突破國界限制，開啟台灣與瑞士間的藝術交流，台灣透過參與漫畫節、電影節等活動，打造藝文外交影響力。圖／中央社
駐法國台灣文化中心主任胡晴舫於疫情期間上任，已在歐洲推廣台灣文化5年。她突破國界限制，開啟台灣與瑞士間的藝術交流，台灣透過參與漫畫節、電影節等活動，打造藝文外交影響力。圖／中央社

駐法國台灣文化中心主任胡晴舫於疫情期間上任，已在歐洲推廣台灣文化5年。她突破國界限制，開啟台灣與瑞士間的藝術交流，台灣透過參與漫畫節、電影節等活動，打造藝文外交影響力。

⭐2025總回顧

在疫情陰影仍籠罩全球之際，胡晴舫以作家特有的敏銳與跨界思考，如何在歐洲文化場域中為台灣開闢一條不靠聲量、數量，而是靠理解與共鳴的文化之路。

胡晴舫日前接受中央社專訪，介紹她如何從法國出發，將台灣藝術帶入瑞士法語區，串連劇場、漫畫、電影、錄像藝術等形式，逐步累積台灣與瑞士間的文化交流。

●文化如風 交流不靠征服而是理解

在胡晴舫的心中，藝術世界裡沒有高低之分，也不該有不可跨越的疆界。她始終相信，文化的語言不是用來征服對方，而是溝通與理解。她表示，「文化就像風，自由流動，不知邊界」。

她表示，歐洲社會重視文化積累，文化如同河流，穿越不同地景與歷史，最終匯入大海，形成人文素養。也因此，她發現與歐洲人談文化特別容易產生共鳴。

胡晴舫說：「正是在這樣的理解基礎上，台灣文化得以被看見、被傾聽，而非被簡化或標籤化。」

●台灣當代自由與多元經驗 觸動瑞士與歐洲

胡晴舫表示，自80年代末解嚴以來，台灣在多重文化與價值衝擊中，逐漸孕育出自由而多元的社會內在；而瑞士社會也長期關注環保能源、戰爭威脅、人權價值、多語共存等議題，當這些議題透過藝術形式呈現時，不僅拉近距離，也引發更深層的理解與對話。

胡晴舫以「小星星」形容台灣。她表示，國家或許不大，但亮度未必微弱。瑞士作為一個長期堅持自主路線的小國，對此並不陌生。也因此，台灣當代社會的思考、反省與掙扎，特別能引起瑞士人的共感，展開對話。

●參與漫畫節與電影節 逐步構建台灣瑞士藝術交流

「台灣是什麼？」一直是台灣文化中心工作的核心命題。胡晴舫回顧，2023年5月，台灣受邀擔任洛桑漫畫節主賓國。作為瑞士法語區第二大漫畫節，當年首次邀請6名台灣漫畫家參與，舉辦展覽、講座與簽名活動，並在火車站的廢棄空間舉辦「台灣之夜」，吸引兩、三百名來賓參與，現場氣氛熱烈。

2024年3月，更是一場密集而全面的文化展現。團隊串連多個藝文機構與場館，展開為期一週的台灣文化體驗。包括在「10號月台」藝文園區（Plateforme10）播放台灣錄像藝術作品，並於瑞士電影資料館（Cinémathèque suisse）推出楊德昌電影回顧展，從影像脈絡中呈現台灣的時代與精神。

胡晴舫表示，近期最引人注目的藝術成果，是與洛桑維蒂劇院（Théâtre Vidy）合作的實境劇場「這不是個大使館」。由瑞士導演史蒂芬．凱吉（StefanKaegi）與3名台灣素人演員共同創作，探問台灣的國際處境、國家定位與認同，作品在洛桑首演時引發熱烈迴響。

她提到，同年，台灣也與日內瓦Black Movie電影節合作擔任主題國，邀請導演蔡明亮於攝影中心策劃一檔別具特色的視覺藝術展，並在VR領域與日內瓦國際電影節展開深度合作。

●接納他國文化同時保有獨特性 成台瑞士共同點

回顧5年來的文化交流經驗，胡晴舫認為，「尊重」始終是最重要的原則。鼓勵創作自由的同時，也必須意識到文化差異與界線，模仿可以是致敬，但若淪為刻意醜化或便宜抄襲，就該停下來反思，是否偏離創作初衷。

她觀察，文化工作者多半嚮往自由、充滿好奇，對美學有強烈主張，卻少有牢不可破的定見。尤其瑞士是多語環境，周圍也環繞著不同國家。在這樣的環境中，人們學會在接納他者的同時，保有自身的獨特性，這也是台灣與瑞士之間重要的共同點。

●防疫同婚成績亮眼 助台藝文活動推廣海外

在疫情期間上任，胡晴舫形容自己相當幸運。她表示，當時台灣在防疫上的表現亮眼、同性婚姻合法化的進展，使台灣的國際形象大幅提升，有助於在海外推廣台灣藝文活動。

胡晴舫認為，駐法國台灣文化中心的任務，不只是藉由藝文讓世界看見台灣，更要讓國際社會信賴台灣。文化更深的層次是外交的推手，是人民互相建立的真實情感。

她說，「台灣雖小，國際處境複雜，但我們始終相信自己是人類社會的一分子，願意也能夠貢獻力量」。

回顧近5年的文化工作，胡晴舫感到踏實而安心。歐洲教會她一件事：「國不在大，有人則靈」。她表示，「不必成為最大的那顆星，只要持續發出屬於自己的光芒」。

瑞士 胡晴舫 電影

延伸閱讀

流光藝境沉浸式特展駁二登場 感官互動療癒心靈

石岡冬季盛事回歸！2025花漾藝術燈節打造山城夜景最長展期

最可愛的古蹟！百年台南公園管理所變身森林「魔法之屋」

瑞士法院受理指標性氣候訴訟 印尼小島居民控水泥巨擘

相關新聞

藝術場域無疆界 胡晴舫攜手瑞士展現文化軟實力

駐法國台灣文化中心主任胡晴舫於疫情期間上任，已在歐洲推廣台灣文化5年。她突破國界限制，開啟台灣與瑞士間的藝術交流，台灣透...

連性需求都靠AI滿足 專家憂心：人類恐失去真實連結能力

一項最新報告指出，AI不只成為許多人情感依賴的對象，甚至就連人類的性愛與慾望也被AI重塑。根據數據顯示，光是2025年上半年，AI伴侶App的銷售額就暴增200%，有不少人越來越仰賴AI滿足各方面的需求。

原來按服務鈴超NG？ 前空姐曝「要水」潛規則：避免傳染效應

過年是搭機出國旅遊旺季，長時間待在機艙內，不少乘客都會因空氣乾燥而頻繁感到口渴。不過，想在飛行途中喝水，其實也有「比較不打擾人」的方式。一名前空服員分享，非供餐時段若有飲水需求，與其反覆按服務鈴，不如主動走到機尾廚房、禮貌詢問，反而更有效率。

加薩戰爭2年後 數千人重返伯利恆馬槽慶聖誕

過去兩年的加薩戰爭，曾讓約旦河西岸(West Bank)伯利恆馬槽廣場(Bethlehem’s Manger Squar...

今晚降溫！日本研究12月至2月為入浴猝死高峰期 泡澡注意事項曝光

受到大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，有10度以下氣溫發生的機率。朝日新聞報導，冬...

孕妻捉姦「旅館拖出全裸小三」活活打死！真相逆轉竟獲減刑

泰國今年4月發生「捉姦命案」，到頭來發現「打錯人、殺錯人」。當地1名懷孕8個月的28歲孕婦懷疑丈夫外遇，和友人跟蹤丈夫到曼谷1間情趣旅館，結果「捉姦在床」發現丈夫和1名23歲女子全裸躺在床上，盛怒下拖「小三」出去暴打，直至對方不停吐血才停手，送院後更傷重不治。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。