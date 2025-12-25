快訊

宏都拉斯總統當選人選前承諾「將與台灣復交」？外交部回應了

冷氣團發威！5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐現10度以下低溫

廠商不想做了！重建雪山三六九山莊卡關 國家公園署：明年底完工有難度

泰國南瑤媽祖宮動土大典 大型宮廟盼5年內落成

中央社／ 曼谷25日專電

泰國南瑤媽祖宮今天舉行建廟動土典禮，場面隆重，建廟委員會主席郭修敏表示，這象徵信徒心願逐步實現，並盼新廟2年內能上樑，5年內完工。主委林朝坤說，建新廟不僅是延續信仰，更是傳承文化，將持續深化台泰情誼。

⭐2025總回顧

泰國南瑤媽祖宮自台灣彰化分靈至泰國後，今年已邁入第20年，廟方表示，過去20年來香火綿延，護佑旅泰善信，逐步成為台泰民間信仰與文化交流的重要據點。

廟方今天舉行動工典禮，宣告建廟工程正式啟動。典禮上，聚集近千名來自泰國各地，以及從台灣遠道而來的信徒，包括駐泰代表藍夏禮、身兼彰化南瑤宮管理人的彰化市長林世賢，及民進黨台北市議員簡舒培等人也出席參加。

活動現場有舞龍舞獅的演出，伴隨響徹雲霄的鼓聲和鞭炮聲，使場面熱鬧非凡。動土典禮開始時，與會人士陸續將綁有紅綵帶的圓鍬插入土堆，象徵建廟工程正式展開。

泰國南瑤媽祖宮管理委員會主委林朝坤致詞時代表廟方感謝信徒蒞臨，共同見證這個重要時刻。他也向捐獻建廟基金的信徒表示感謝，並希望各界持續支持，讓工程順利進行。

他說：「這座新廟的興建不僅是信仰的延續，更是文化的傳承。未來，泰國南瑤媽祖宮將持續推動慈善公益與文化交流，深化台泰之間的情誼，讓媽祖慈悲大愛庇佑更多眾生。」

南瑤媽祖宮建廟委員會主席郭修敏則表示，今天是一個值得共同銘記的時刻，並強調，「建廟啟動儀式是大家齊心發願、共同承擔的一刻。」她說：「建廟這條路，從來不是一個人的力量，而是仰賴十方大眾的護持與成就。」

郭修敏告訴中央社，今天的儀式代表信徒20年的心願逐步實現，她說明，這座大型宮廟預計約10層樓高，盼2年內新廟就能上樑，並在3至5年內完工。

媽祖 泰國 民間信仰

延伸閱讀

邪師虐待信徒詐5千萬 高中生追星夢碎竟遭同好詐騙

彰化通天宮廟埕被塗鴉噴不雅字 網友：不怕神明降罪？

奈及利亞東北大城清真寺驚傳爆炸 至少7名信徒喪生

泰國大選將開跑 泰自豪黨推阿努廷為唯一總理參選人

相關新聞

原來按服務鈴超NG？ 前空姐曝「要水」潛規則：避免傳染效應

過年是搭機出國旅遊旺季，長時間待在機艙內，不少乘客都會因空氣乾燥而頻繁感到口渴。不過，想在飛行途中喝水，其實也有「比較不打擾人」的方式。一名前空服員分享，非供餐時段若有飲水需求，與其反覆按服務鈴，不如主動走到機尾廚房、禮貌詢問，反而更有效率。

加薩戰爭2年後 數千人重返伯利恆馬槽慶聖誕

過去兩年的加薩戰爭，曾讓約旦河西岸(West Bank)伯利恆馬槽廣場(Bethlehem’s Manger Squar...

今晚降溫！日本研究12月至2月為入浴猝死高峰期 泡澡注意事項曝光

受到大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，有10度以下氣溫發生的機率。朝日新聞報導，冬...

孕妻捉姦「旅館拖出全裸小三」活活打死！真相逆轉竟獲減刑

泰國今年4月發生「捉姦命案」，到頭來發現「打錯人、殺錯人」。當地1名懷孕8個月的28歲孕婦懷疑丈夫外遇，和友人跟蹤丈夫到曼谷1間情趣旅館，結果「捉姦在床」發現丈夫和1名23歲女子全裸躺在床上，盛怒下拖「小三」出去暴打，直至對方不停吐血才停手，送院後更傷重不治。

連洗碗都能辯哲學！跟高智商伴侶相處好累 婚姻無解？

你有沒有這種經驗？本來想好好窩在沙發追劇，結果另一半從頭到尾插話、猜結局、還順便上起歷史課，讓你完全放鬆不了。或者聊天時，他總是搶先猜到你想說什麼，甚至不經意糾正你的小錯誤，讓你漸漸不敢開口。法國一篇報導訪問幾對夫妻，妻子們吐槽：「跟資優（高智商）老公生活，表面光鮮，實際好累！」原來這不是個案，而是許多高智力潛能（HPI）伴侶關係的常見痛點。你家也有類似感覺嗎？

教宗主持就任後首場耶誕彌撒 呼籲回歸信仰與仁愛

羅馬天主教教宗良十四世今天主持任內首場耶誕彌撒，儀式開始前，他先以一貫非正式的親民風格，在聖伯多祿廣場（St.Peter...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。