原來按服務鈴超NG？ 前空姐曝「要水」潛規則：避免傳染效應

過年是搭機出國旅遊旺季，長時間待在機艙內，不少乘客都會因空氣乾燥而頻繁感到口渴。不過，想在飛行途中喝水，其實也有「比較不打擾人」的方式。一名前空服員分享，非供餐時段若有飲水需求，與其反覆按服務鈴，不如主動走到機尾廚房、禮貌詢問，反而更有效率。

根據《每日郵報》報導，來自阿根廷、現居西班牙的前空服員芭芭拉（Barbara Bacilieri）指出，多數長途航班都會免費提供飲用水，但空服員在送水時，往往會刻意低調，原因並非公司規定，而是多年工作經驗累積下來的小技巧。

她解釋，水在機艙內其實具有「傳染效應」，只要有乘客看到空服員端著水杯經過，附近座位的人很快就會跟著提出需求，接著演變成一連串的按鈴要水。這樣的情況下，空服員需要不斷在座位與廚房之間來回奔走，反而占用大量服務時間，特別是在長途航班上更為明顯。

芭芭拉建議，航班供餐時段通常會一併提供水與飲品，若是在非供餐時段口渴，最理想的方式是自行走到機尾廚房，以輕聲且有禮貌的方式詢問是否能取一杯水，通常都能獲得協助。

她也提醒，並非所有航空公司都提供免費瓶裝水，部分廉價航空仍可能另外收費，建議旅客在訂票或搭機前先確認相關規定，以免產生誤會。

對此，也有網友表示原本以為「按服務鈴要水才算有禮貌」。一名現役空服員受訪時說明，非供餐時段，空服員通常仍在後方處理多項準備與行政工作，若乘客自行前往廚房詢問，反而能省去來回確認與取水的時間。不過，該空服員也強調，對於行動不便或不適合走動的乘客，按服務鈴依然是最合適、也最安全的做法。