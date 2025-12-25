今晚降溫！日本研究12月至2月為入浴猝死高峰期 泡澡注意事項曝光

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本冬季是入浴猝死好發的季節，日本人特有泡澡時「全身浸泡至肩膀」的入浴習慣被認為與事故發生有關。路透
日本冬季是入浴猝死好發的季節，日本人特有泡澡時「全身浸泡至肩膀」的入浴習慣被認為與事故發生有關。路透

受到大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，有10度以下氣溫發生的機率。朝日新聞報導，冬季是入浴猝死（入浴死）好發的季節，日本人特有泡澡時「全身浸泡至肩膀」的入浴習慣被認為與事故發生有關，而「熱休克」與長時間入浴則為主要原因。那麼，在什麼樣的條件下，比較容易發生入浴死？

一般認為，「入浴死」是因環境溫差所引起。當人從溫暖的房間移動到寒冷的更衣處或浴室，接著浸入溫暖的浴缸時，血壓可能出現劇烈起伏，進而引發意外。

鹿兒島大學大學院的法醫學領域研究團隊針對2006年至2019年間，鹿兒島縣內發生的「浴室內猝死（入浴死）」案例中，經司法相驗的全部2689例進行調查與分析。結果顯示，約有半數的入浴死案例集中於12月至2月，且整體死者中，高達9成為65歲以上的高齡者。

另外，研究團隊針對可確定發生日的2157例進行分析後發現，無論是「最高氣溫」、「最低氣溫」或「平均氣溫」，氣溫愈低，入浴猝死的案例便愈多。研究還指出，單日溫差愈大，突然死發生的趨勢也愈明顯。死者中約有半數患有高血壓，但也有約一成的人並無相關病史。

氣溫 鹿兒島 浴室

