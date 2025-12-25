孕妻捉姦「旅館拖出全裸小三」活活打死！真相逆轉竟獲減刑

快訊

香港01／ 撰文：李納德
圖為女子捉姦示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成
圖為女子捉姦示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成

泰國今年4月發生「捉姦命案」，到頭來發現「打錯人、殺錯人」。當地1名懷孕8個月的28歲孕婦懷疑丈夫外遇，和友人跟蹤丈夫到曼谷1間情趣旅館，結果「捉姦在床」發現丈夫和1名23歲女子全裸躺在床上，盛怒下拖「小三」出去暴打，直至對方不停吐血才停手，送院後更傷重不治。

警方調查發現，死者並非小三，她只是1名「派對表演者」。近日當地法院判被告蓄意導致他人死亡罪成，但因她主動認罪及承受莫大精神壓力才犯案，將刑期由8年減半至4年。

據泰國傳媒Thaiger報導，案發於今年4月，懷孕8個月的孕婦沃拉曼（Worrawan）懷疑28歲丈夫巴斯（Bas）外遇，在友人陪同下到曼谷民武里（Min Buri）1間情趣旅館捉姦。

被告闖入房間，發現丈夫正與23歲女子波賈納特（Potjanart）全裸躺在床上，她「捉姦在床」後情緒崩潰，氣得將全裸的「小三」拖出房外施暴，包括掌摑、拖曳、踩踏及毆打。「小三」被打到倒地不起並開始吐血，被告發現毆打過火才停手，旅館職員報警將「小三」送院，但對方最終因傷勢過重死亡。被告被捕接受警方盤問時指，她無意殺人，當時目睹丈夫的背叛後情緒失控，因「極度憤怒」才出手打人。

經歷7個月調查及審訊，警方證實死者波賈納特並非小三，和最初被懷疑是小三的女子根本不是同一人，她真實身份只是1名「派對表演者」，當天到酒店房間只是工作提供「娛樂服務」，雙方沒有感情瓜葛，意外被誤當小三。

法官指，被告的暴行奪去他人性命，蓄意導致他人死亡罪成，但考慮到她懷孕當時承受極大心理壓力，而且主動認罪，將原本面臨的8年刑期減半，判囚4年。

文章授權轉載自《香港01》

小三 懷孕 外遇

