教宗主持就任後首場耶誕彌撒 呼籲回歸信仰與仁愛

羅馬天主教教宗良十四世今天主持任內首場耶誕彌撒，儀式開始前，他先以一貫非正式的親民風格，在聖伯多祿廣場（St.Peter's Square）向數以千計信徒致意。

在彌撒講道中，良十四世（Pope Leo XIV）表示，耶誕節是「信仰、仁愛和希望」的節日，並批評「扭曲的經濟體系」，「導致我們把人類當作單純的商品來對待」。

主持彌撒之前，他在聖伯多祿大教堂前發表講話，向信眾送上耶誕祝福，並感謝儘管天氣下雨，仍透過戶外螢幕觀看彌撒直播的信徒。

他對約5000名群眾說道：「聖伯多祿大教堂雖然很大，但遺憾的是，它還不足以容納你們所有人。」

這位來自美國的教宗，展現出比其富有魅力的前任教宗方濟各更低調溫和的風格。

方濟各已於4月21日辭世。

出席彌撒的包括教會高層、外交使節，以及約6000名信徒。

良十四世的講道內容極具宗教色彩，沒有直接提及當前國際時事。

這位70歲教宗主持的彌撒，時間排得比過去方濟各時晚一些。當時年事已高的方濟各通常於格林威治時間18時30分左右舉行耶誕彌撒。

另一項改變是，良十四世將於明天耶誕節當天再舉行一場彌撒，恢復已故教宗若望保祿二世（Pope JohnPaul II）時期（1978–2005）的傳統。

之後，他將於格林威治時間11時，在大教堂陽台發表「致全城與全球」（Urbi et Orbi）降福文告，通常教宗會在這篇文告中提及全球衝突並呼籲和平。