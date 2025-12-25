荷蘭DJ將叮叮噹改成蒙古風舞曲 耶誕老人也按讚

快訊

中央社／ 阿姆斯特丹24日綜合外電報導

近日一名荷蘭DJ改編經典耶誕頌歌「耶誕鈴聲」（JingleBells），把這首歌改成「蒙古風」夜店舞曲，引發網友關注，連耶誕老人Instagram帳號也按讚。

英國「地鐵報」（Metro）報導，土耳其裔荷蘭DJ奧斯坎（Ummet Ozcan）把這首朗朗上口的歌曲改成「蒙古風」，把這段歌曲改得更加洗腦。在上傳的短短一週內，就在社群媒體上瘋傳，紅到他應要求發布完整版影片，並上架到線上音樂串流平台Spotify。

奧斯坎是一名專精於電音舞曲的荷蘭DJ與音樂製作人，他7天前在影像社群平台Instagram上發布這首歌的片段。

這首耶誕頌歌的歌詞只有一段，搭配反覆出現的吟唱，不斷重複「叮叮噹，叮叮噹，鈴聲多響亮」（Jingle bells, jingle bells, jingle all the way），馬上累積了超過80萬個讚。

就連耶誕老人「Santa J Claus官方網頁」IG帳號也按讚肯定。耶誕老人寫道：「小精靈們現在正在工作坊裡跟著這首歌曲嗨翻天。我還得一再提醒他們別光顧著跳舞，趕快把最後一批的禮物清單完成！」

奧斯坎說，他收到太多要求推出完整版影片的訊息，多到他「根本無法忽視」。

音樂串流平台 荷蘭 社群媒體

孕妻捉姦「旅館拖出全裸小三」活活打死！真相逆轉竟獲減刑

泰國今年4月發生「捉姦命案」，到頭來發現「打錯人、殺錯人」。當地1名懷孕8個月的28歲孕婦懷疑丈夫外遇，和友人跟蹤丈夫到曼谷1間情趣旅館，結果「捉姦在床」發現丈夫和1名23歲女子全裸躺在床上，盛怒下拖「小三」出去暴打，直至對方不停吐血才停手，送院後更傷重不治。

連洗碗都能辯哲學！跟高智商伴侶相處好累 婚姻無解？

你有沒有這種經驗？本來想好好窩在沙發追劇，結果另一半從頭到尾插話、猜結局、還順便上起歷史課，讓你完全放鬆不了。或者聊天時，他總是搶先猜到你想說什麼，甚至不經意糾正你的小錯誤，讓你漸漸不敢開口。法國一篇報導訪問幾對夫妻，妻子們吐槽：「跟資優（高智商）老公生活，表面光鮮，實際好累！」原來這不是個案，而是許多高智力潛能（HPI）伴侶關係的常見痛點。你家也有類似感覺嗎？

教宗主持就任後首場耶誕彌撒 呼籲回歸信仰與仁愛

羅馬天主教教宗良十四世今天主持任內首場耶誕彌撒，儀式開始前，他先以一貫非正式的親民風格，在聖伯多祿廣場（St.Peter...

在杜拜與樟宜轉機才知道 日本機場為何讓專家搖頭

很多台灣人飛日本，總覺得成田或羽田機場乾淨是乾淨，但候機時滑手機滑到手痠，沒什麼好逛好玩。反過來轉機新加坡樟宜或杜拜，室內瀑布、花園、豪華購物區一個接一個，時間不知不覺就過了。日本投資專家岡村聰親身體驗後，直言日本機場正悄悄在全球競爭中掉隊，這背後的理由，讓人看了有點心痛，也給台灣桃園機場敲了警鐘。

物價攀高讓消費者對價格敏感…年終送禮 二手商品意外竄紅

美國今年的年終購物旺季，愈來愈多價格敏感消費者選擇送出二手禮品，反映在物價攀高下，民眾已顧不得送這類禮品欠缺誠意的觀感。...

環保意識抬頭 英耶誕樹出租 回響熱烈

隨著民眾的環保意識抬頭，出租耶誕樹在英國愈來愈受到歡迎，以免耶誕樹在耶誕節後只能當作垃圾丟掉。

