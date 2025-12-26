快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本為解決司機人才荒，招募外籍司機接受訓練，日前於東京、沖繩正式上路。 新華社
面對嚴峻的高齡化與勞動力短缺，日本公共運輸業不得不打破傳統，正式引進外籍司機。根據富士電視台報導，為了緩解日益嚴重的「司機荒」，日本全國首批透過「特定技能制度」聘用的外籍路線公車司機，於23日正式在東京沖繩兩地投入營運。

「為了您的安全，請繫好安全帶。」這句日本公車乘客耳熟能詳的車內廣播，如今出自外籍司機之口。首批登場的司機之一是隸屬於東京巴士、來自菲律賓的阿納克里托。他坦言：「這是我第一次載乘客，雖然緊張，但很高興能將大家安全送達目的地。在成為能獨當一面的優秀司機前，我每天腦中只想著『安全駕駛』這件事。」

這次的創舉源於日本政府的政策鬆綁。由於司機不足導致各地路線公車頻頻減班，日本政府於2024年將「汽車客運業」正式納入開放外籍人才的「特定技能」適用領域。東京巴士社長西村晴成無奈指出，業界缺工狀況已到了「即使調漲薪資，也幾乎沒有日本人願意來應徵」的地步，引進外籍人才是不得不為的方法。

東京巴士此次共聘用了5名菲律賓籍司機，他們在經過長期的語言與技術培訓，並成功取得「特定技能1號」簽證後，才得以坐上駕駛座。目前在營運初期，車上仍會安排日籍資深司機隨車輔助，預計數個月後，這批外籍生力軍就能完全獨立執勤。西村社長也向社會大眾喊話，希望能儘早讓「外籍公車司機」普及化，獲得乘客的信任，以解決迫在眉睫的交通人力危機。

相關新聞

出院就失控…80歲母絕望勒斃酒精性失智兒 法庭淚訴「盼來生再相見」

根據日媒「廣島家族RCC」報導，廣島縣近日審理一名80歲老母親因不堪照顧罹患「酒精性失智症」的55歲兒子，絕望之下親手勒斃愛子。廣島地方法院於17日宣判，考量被告長期照護的艱辛與自首，判處有期徒刑3年、緩刑5年並交付保護管束。

加薪也請不到本國人！日本首批外籍公車駕駛來了 東京、沖繩同步上路

面對嚴峻的高齡化與勞動力短缺，日本公共運輸業不得不打破傳統，正式引進外籍司機。根據富士電視台報導，為了緩解日益嚴重的「司機荒」，日本全國首批透過「特定技能制度」聘用的外籍路線公車司機，於23日正式在東京與沖繩兩地投入營運。

2、30歲達4成！日詐騙受害者大幅年輕化 專家：LINE讓人失去判斷力

許多人往往以為「電話詐騙」是老年人的專利。不過根據日媒「東海電視台」報導指出，愛知縣一名20多歲的年輕上班族，近日因落入「假檢警」圈套，慘遭詐騙80萬日圓（約新台幣17萬元）。詐騙集團手法不斷翻新，受害者年齡層更有大幅年輕化的趨勢。

藝術場域無疆界 胡晴舫攜手瑞士展現文化軟實力

駐法國台灣文化中心主任胡晴舫於疫情期間上任，已在歐洲推廣台灣文化5年。她突破國界限制，開啟台灣與瑞士間的藝術交流，台灣透...

連性需求都靠AI滿足 專家憂心：人類恐失去真實連結能力

一項最新報告指出，AI不只成為許多人情感依賴的對象，甚至就連人類的性愛與慾望也被AI重塑。根據數據顯示，光是2025年上半年，AI伴侶App的銷售額就暴增200%，有不少人越來越仰賴AI滿足各方面的需求。

原來按服務鈴超NG？ 前空姐曝「要水」潛規則：避免傳染效應

過年是搭機出國旅遊旺季，長時間待在機艙內，不少乘客都會因空氣乾燥而頻繁感到口渴。不過，想在飛行途中喝水，其實也有「比較不打擾人」的方式。一名前空服員分享，非供餐時段若有飲水需求，與其反覆按服務鈴，不如主動走到機尾廚房、禮貌詢問，反而更有效率。

