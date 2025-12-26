加薪也請不到本國人！日本首批外籍公車駕駛來了 東京、沖繩同步上路

面對嚴峻的高齡化與勞動力短缺，日本公共運輸業不得不打破傳統，正式引進外籍司機。根據富士電視台報導，為了緩解日益嚴重的「司機荒」，日本全國首批透過「特定技能制度」聘用的外籍路線公車司機，於23日正式在東京與沖繩兩地投入營運。

「為了您的安全，請繫好安全帶。」這句日本公車乘客耳熟能詳的車內廣播，如今出自外籍司機之口。首批登場的司機之一是隸屬於東京巴士、來自菲律賓的阿納克里托。他坦言：「這是我第一次載乘客，雖然緊張，但很高興能將大家安全送達目的地。在成為能獨當一面的優秀司機前，我每天腦中只想著『安全駕駛』這件事。」

這次的創舉源於日本政府的政策鬆綁。由於司機不足導致各地路線公車頻頻減班，日本政府於2024年將「汽車客運業」正式納入開放外籍人才的「特定技能」適用領域。東京巴士社長西村晴成無奈指出，業界缺工狀況已到了「即使調漲薪資，也幾乎沒有日本人願意來應徵」的地步，引進外籍人才是不得不為的方法。

東京巴士此次共聘用了5名菲律賓籍司機，他們在經過長期的語言與技術培訓，並成功取得「特定技能1號」簽證後，才得以坐上駕駛座。目前在營運初期，車上仍會安排日籍資深司機隨車輔助，預計數個月後，這批外籍生力軍就能完全獨立執勤。西村社長也向社會大眾喊話，希望能儘早讓「外籍公車司機」普及化，獲得乘客的信任，以解決迫在眉睫的交通人力危機。