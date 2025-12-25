環保意識抬頭 英耶誕樹出租 回響熱烈

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

隨著民眾的環保意識抬頭，出租耶誕樹在英國愈來愈受到歡迎，以免耶誕樹在耶誕節後只能當作垃圾丟掉。

英國每日電訊報報導，已在蘇格蘭鄧弗里斯從事這項出租生意已有三年的皮爾曼表示，每年約有700萬棵耶誕樹最後被丟到掩埋場或被削成木屑，塑膠製的樹又會製造大量碳足跡，「這個影響很龐大，但我認為民眾並未完全意識到。我們希望把它變成一個有趣的傳統」。

他的農場商店出租一棵樹的費用最高為63英鎊（85.1美元），其中15英鎊為押金，這些樹在耶誕節後會重新種回去，農場會幫顧客照顧一整年，好讓顧客明年再續租。

皮爾曼說：「我們除了希望傳達環保訊息，也希望讓它變成一件家族大事。樹被送回來後，我們會在上面掛上顧客的名字。我們已有顧客連續三年回來租同一棵樹。」

雪菲爾大學2022年研究估計，每年英國丟棄到垃圾掩埋場的耶誕樹所釋放的溫室氣體多達10萬公噸。

愈來愈多英國民眾希望用更永續性的方式來慶祝耶誕節。

在世界自然基金會（WWF）公布的永續耶誕節頂級指南中，建議多挑選紫甘藍湯等蔬食菜餚來取代火雞，以減少人為製造的溫室氣體排放。

