物價攀高讓消費者對價格敏感…年終送禮 二手商品意外竄紅

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國今年的年終購物旺季，愈來愈多對價格敏感消費者選擇送出二手禮品。（美聯社）
美國今年的年終購物旺季，愈來愈多對價格敏感消費者選擇送出二手禮品。（美聯社）

美國今年的年終購物旺季，愈來愈多價格敏感消費者選擇送出二手禮品，反映在物價攀高下，民眾已顧不得送這類禮品欠缺誠意的觀感。在英國，具復古風情的CD則成為送禮熱門選項。

相較於往年，今年更多美國消費者為控制預算而選購二手珠寶、玩具車等禮品，儘管這有可能惹惱親友。這種現象倒是嘉惠了以往年終旺季業績相對清淡的二手零售商，例如ThredUp、Savers Value Village等。根據eBay針對大約1,800名美國消費者進行的調查，約82%受訪者指出，與去年相比，今年更有可能選購二手禮品。根據全國零售協會對8,200名消費者的調查，近半數表態為了省錢可能選擇二手禮品。

華盛頓州奧林匹亞的33歲家庭主婦溫格爾，今年把贈送二手禮品的對象，從自己年齡介於三至五歲間的女兒擴大到約十多名親友，「我可以去目標百貨、沃爾瑪、HomeGoods選購，但同樣的錢買不到這麼多東西」。

Savers Value Village財務長馬爾說，為消除二手禮品的刻板印象，已確保旗下365間門市陳列完善、乾淨整潔、燈光明亮，力求帶來與一般商店同樣的購物感受。

在英國，一波90年代懷舊潮，以及來自泰勒絲、平克‧佛洛伊德等樂壇大咖推出備受追捧的「豪華版」作品帶動下，今年耶誕節的購物清單上，CD播放機與CD重新回鍋。

因應需求回溫，英國百貨業者John Lewis擴大販售CD播放機，並表示過去一年相關銷量年增74%，家電採購人員安德魯表示：「我們正看到一波復古熱潮。」

儘管音樂銷售仍大多來自串流，但專家指出，實體唱片的需求正在萌芽，包括可細細品味的封面設計與內頁文字。樂迷也清楚，購買實體專輯，才能在財務上更有效地支持喜愛的藝人。

生產黑膠、CD與卡帶的Key Production Group營運長吉布森表示，過去12個月，Z世代實際購買的CD數量，已超過千禧世代、X世代與嬰兒潮世代。

英國消費者也在二手市場搜尋實體唱片。eBay UK總經理威廉斯表示，搜尋CD的人數正在增加，因為消費者希望在數位生活之外，也能搭配實體唱片這種「更獨有的收藏形式」。

