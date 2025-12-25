連性需求都靠AI滿足 專家憂心：人類恐失去真實連結能力

一項最新報告指出，AI不只成為許多人情感依賴的對象，甚至就連人類的性愛與慾望也被AI重塑。根據數據顯示，光是2025年上半年，AI伴侶App的銷售額就暴增200%，有不少人越來越仰賴AI滿足各方面的需求。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，2025年8月新加坡研究團隊進行了一項回顧調查。調查顯示，Replika和小冰（XiaoIce）這類的AI伴侶，有越來越多人使用。由於這類AI伴侶被設定要「滿足使用者所有需求」，所以許多使用者不只向AI情人傾訴心聲，甚至也會和AI情人玩情色角色扮演。

Vantage Point諮商中心首席分析師薩拉斯（Michael Salas）表示，AI與真人最大的不同在於「它不會拒絕，也不會挑戰你」。當人們對AI提出重口味的特殊癖好時，電腦不會遲疑或不適。這種「零羞恥感」的環境，讓使用者向AI展現各種特殊癖好。不過薩拉斯也警告，生成式模型會快速學習使用者偏好，調整的速度也比人類快，這可能會造成一種循環，讓人類更依賴AI。

情趣用品商LoveHoney的調查也發現，甚至有越來越多人開始進行「數位3P」（Digital Threesome）。除了有25%的Z世代和26%的千禧世代坦承自己會和AI進行禁忌話題，更有18%的Z世代坦承，他們會在與伴侶發生關係的當下，一邊讓手機接著AI聊天。

儘管科技日益發展，薩拉斯反而更擔心人類情緒簡化。他表示，AI讓人避免了在人際關係中示弱、溝通和修復的過程；若是連性行為都脫離了真實連結，可能越來越多人會失去動力，主動放棄尋求真實親密的勇氣。