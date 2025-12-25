快訊

二代艦重要推手！海軍前總司令葉昌桐辭世 享耆壽98歲

台灣品牌出事…行動電源「1型號」傳爆炸起火 業者緊急召回

不是金屬！機場「1穿搭」超母湯 苦主揭慘痛經驗：人生最徹底的安檢

連性需求都靠AI滿足 專家憂心：人類恐失去真實連結能力

聯合新聞網／ 綜合報導
越來越多人使用AI伴侶功能，甚至用來滿足性慾。示意圖／ingimage
越來越多人使用AI伴侶功能，甚至用來滿足性慾。示意圖／ingimage

一項最新報告指出，AI不只成為許多人情感依賴的對象，甚至就連人類的性愛與慾望也被AI重塑。根據數據顯示，光是2025年上半年，AI伴侶App的銷售額就暴增200%，有不少人越來越仰賴AI滿足各方面的需求。

⭐2025總回顧

據《紐約郵報》（New York Post）報導，2025年8月新加坡研究團隊進行了一項回顧調查。調查顯示，Replika和小冰（XiaoIce）這類的AI伴侶，有越來越多人使用。由於這類AI伴侶被設定要「滿足使用者所有需求」，所以許多使用者不只向AI情人傾訴心聲，甚至也會和AI情人玩情色角色扮演。

Vantage Point諮商中心首席分析師薩拉斯（Michael Salas）表示，AI與真人最大的不同在於「它不會拒絕，也不會挑戰你」。當人們對AI提出重口味的特殊癖好時，電腦不會遲疑或不適。這種「零羞恥感」的環境，讓使用者向AI展現各種特殊癖好。不過薩拉斯也警告，生成式模型會快速學習使用者偏好，調整的速度也比人類快，這可能會造成一種循環，讓人類更依賴AI。

情趣用品商LoveHoney的調查也發現，甚至有越來越多人開始進行「數位3P」（Digital Threesome）。除了有25%的Z世代和26%的千禧世代坦承自己會和AI進行禁忌話題，更有18%的Z世代坦承，他們會在與伴侶發生關係的當下，一邊讓手機接著AI聊天。

儘管科技日益發展，薩拉斯反而更擔心人類情緒簡化。他表示，AI讓人避免了在人際關係中示弱、溝通和修復的過程；若是連性行為都脫離了真實連結，可能越來越多人會失去動力，主動放棄尋求真實親密的勇氣。

AI

延伸閱讀

美國一啦啦隊金牌教練對逾10名女童伸魔爪 面臨165年刑期

成人網站熱搜飆升203% 聖誕老人成「性幻想」對象

謠言害人！俄羅斯少年抽自己血喝想補鐵 下場狂吐鮮血險送命

社交能力恐退化！研究：三成青少年寧找AI聊心事也不找真人

相關新聞

連性需求都靠AI滿足 專家憂心：人類恐失去真實連結能力

一項最新報告指出，AI不只成為許多人情感依賴的對象，甚至就連人類的性愛與慾望也被AI重塑。根據數據顯示，光是2025年上半年，AI伴侶App的銷售額就暴增200%，有不少人越來越仰賴AI滿足各方面的需求。

原來按服務鈴超NG？ 前空姐曝「要水」潛規則：避免傳染效應

過年是搭機出國旅遊旺季，長時間待在機艙內，不少乘客都會因空氣乾燥而頻繁感到口渴。不過，想在飛行途中喝水，其實也有「比較不打擾人」的方式。一名前空服員分享，非供餐時段若有飲水需求，與其反覆按服務鈴，不如主動走到機尾廚房、禮貌詢問，反而更有效率。

加薩戰爭2年後 數千人重返伯利恆馬槽慶聖誕

過去兩年的加薩戰爭，曾讓約旦河西岸(West Bank)伯利恆馬槽廣場(Bethlehem’s Manger Squar...

今晚降溫！日本研究12月至2月為入浴猝死高峰期 泡澡注意事項曝光

受到大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，有10度以下氣溫發生的機率。朝日新聞報導，冬...

孕妻捉姦「旅館拖出全裸小三」活活打死！真相逆轉竟獲減刑

泰國今年4月發生「捉姦命案」，到頭來發現「打錯人、殺錯人」。當地1名懷孕8個月的28歲孕婦懷疑丈夫外遇，和友人跟蹤丈夫到曼谷1間情趣旅館，結果「捉姦在床」發現丈夫和1名23歲女子全裸躺在床上，盛怒下拖「小三」出去暴打，直至對方不停吐血才停手，送院後更傷重不治。

連洗碗都能辯哲學！跟高智商伴侶相處好累 婚姻無解？

你有沒有這種經驗？本來想好好窩在沙發追劇，結果另一半從頭到尾插話、猜結局、還順便上起歷史課，讓你完全放鬆不了。或者聊天時，他總是搶先猜到你想說什麼，甚至不經意糾正你的小錯誤，讓你漸漸不敢開口。法國一篇報導訪問幾對夫妻，妻子們吐槽：「跟資優（高智商）老公生活，表面光鮮，實際好累！」原來這不是個案，而是許多高智力潛能（HPI）伴侶關係的常見痛點。你家也有類似感覺嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。