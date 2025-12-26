2、30歲達4成！日詐騙受害者大幅年輕化 專家：LINE讓人失去判斷力

許多人往往以為「電話詐騙」是老年人的專利，但詐騙集團手法不斷翻新，受害者年齡層更有大幅年輕化的趨勢。根據日媒「東海電視台」報導指出，愛知縣一名20多歲的年輕上班族，近日因落入「假檢警」圈套，慘遭詐騙80萬日圓（約新台幣17萬元）。

該名受害男子於2025年6月接到自稱「愛知縣警」的電話，指控其涉嫌詐欺案件。由於對方能精準說出男子的全名與住址，讓他第一時間便信以為真。隨後，詐騙集團將聯繫管道轉移至通訊軟體「LINE」，傳送偽造的逮捕令，並以視訊通話謊稱男子的銀行帳戶資金可能被用於犯罪，以配合調查為藉口，要求匯出現金。男子為證明自身清白，乖乖匯出80萬日圓，直到對方失聯才驚覺受騙。

報導指出，這類假冒警察或檢察官的詐騙案件在2025年急遽增加。僅愛知縣內，截至11月底的詐騙總金額就高達52億日圓（約台幣10億餘元），案件數也增加了545件。值得注意的是受害者的年齡分布，20多歲至30多歲的受害者竟佔了整體的四成。

專家分析，年輕人雖熟悉手機操作，但對於正規司法程序較為陌生，加上詐騙集團利用視訊、通訊軟體傳送偽造公文的手法具臨場感，容易讓年輕人在慌亂中失去判斷力。這起案例也再次提醒，詐騙已不再是銀髮族的專利，所有年齡層不可不提高警覺。