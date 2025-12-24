不用再硬撐！經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國聯合航空一架波音787「夢幻客機」執飛9小時的跨大西洋長途航班降落後，機艙內的乘客陸續起身，準備下機。資料照片。路透
美國聯合航空一架波音787「夢幻客機」執飛9小時的跨大西洋長途航班降落後，機艙內的乘客陸續起身，準備下機。資料照片。路透

長途航班若搭乘經濟艙，往往令人身心都吃不消。為了讓下一趟飛行少受折磨，華爾街日報記者請教多名經常搭乘經濟艙的旅客，分享一系列如何讓飛行過程更好熬，甚至更加舒適的秘訣。

成功的飛行策略，往往從選位開始。內容創作者亨德里克森（Monae Hendrickson）今年累積的經濟艙飛行時間已超過130小時，幾乎都會選擇走道座位，尤其是在夜班飛機時。她說：「可以隨時站起來拉拉筋，心裡真的踏實多了。」

為了提升機上娛樂體驗，亨德里克森會事先把電影下載到裝置中，也準備一、兩本有聲書，「以便在眼睛需要休息的時候聽。」她仍會攜帶有線耳機，以便使用機上娛樂系統，並帶上偏愛的Apple AirPods Pro 3，原因是體積小、降噪效果出色。

隨著愈來愈多航空公司替機上螢幕加入藍牙相容功能，乘客可直接使用無線耳機。在此之前，可以考慮入手AirFly Pro 2這類藍牙轉接器，插入座椅背後的螢幕後，即可連接個人無線耳機。

擠在狹小座位中度過13小時，最佳的方式自然是「睡覺」。旅行枕的選擇如今已不只限於傳統頸枕。對側睡族而言，許多人推崇結實且具支撐力、纏繞在頸部的旅行枕，另外也有一種設計用來放在下背部、提供腰部支撐的旅行枕。

Instagram帳號「TravelsOnBudget」經營者阮水黃英（Thuy Hoang Anh Nguyen，音譯）經常分享省錢旅行妙招，她建議準備一個容易取用的隨身照護包。除了零食和電解質飲料外，她一定會帶一套「商務艙等級」的盥洗用品包，裡頭包括牙刷和臉部濕巾。她說：「在飛行途中刷牙，真的會帶來很大的差別。」

最後，還有一種在商務艙見、但在經濟艙極為少見的設計，也就是腳踏板。有業者推出可收納的「腳吊床」（foot hammocks），可掛在前方的餐桌板上。若是坐在逃生出口那一排，空間也可能足以放置小型充氣腳墊。不過，各航空公司規定不一，出發前仍須先確認是否允許使用。

