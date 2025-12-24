柬泰邊境衝突影響 吳哥古蹟遊客銳減、業者生意慘淡

受柬泰邊境衝突影響，歷史悠久的著名觀光勝地吳哥古蹟遊客驟減，園區內顯得異常冷清，業者生意慘淡。

法新社報導，在吳哥（Angkor）寺廟遺址追著遊客推銷導覽服務的拉塔納（Bun Ratana）說，現在雖是旅遊旺季，但自柬埔寨與泰國爆發致命衝突以來，他幾乎沒有工作。

這處聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產位於柬埔寨暹粒省（Siem Reap），距離泰國邊境僅約兩小時車程，園區內保存著高棉帝國時期的眾多寺廟遺跡，包括巴戎寺（Bayon）及最著名的吳哥窟（Angkor Wat）。

拉塔納說，光是12月就有超過10個旅行團取消行程，他的收入也較去年同期大減約8成。拉塔納希望衝突結束後，柬埔寨觀光業能逐步回溫。

過去兩週多來，柬泰邊境地區爆發軍事衝突，已造成數十人喪生。

拉塔納告訴法新社：「有些遊客感到害怕，但暹粒這邊是安全的。」

柬泰5月爆發衝突後，兩國關閉陸路邊境關口。暹粒與泰國曼谷的旅行業者、攤販與司機說，出入境關口關閉與7月及12月衝突再起，讓他們的生意飽受重創。

柬埔寨旅行社業者波瑞特（Ream Boret）告訴記者，訂單明顯減少；一名嘟嘟車司機也說，自衝突爆發以來，他的收入腰斬。

觀光業約占柬埔寨國內生產毛額（GDP）的1/10，去年入境人數創下670萬人次新高。然而，根據柬埔寨國營吳哥企業（Angkor Enterprise）統計，今年6月至11月，吳哥門票銷售年減至少17%，在7月爆發歷時5天、造成數十人死亡的衝突後，情況進一步惡化。

販售T恤的攤商基亞（Run Kea）說：「我想他們可能是害怕…我也很害怕。」

除了柬埔寨，泰國觀光業也受到衝擊。泰國旅行社業者說，當顧客詢問能否前往柬埔寨時，「我們只能說現在去不了，且無法告知他們何時才能前往」。

專家指出，衝擊主要集中在陸路區域旅行，而非全球對柬埔寨的觀光需求，並提到泰國遊客減少，但中國旅客增加。

有些歐美遊客也說，衝突並未影響他們造訪柬埔寨知名寺廟群的意願，「我們很高興來到這裡，目前感到很安全」。

柬埔寨官員指出，邊境衝突和跨國詐騙活動溫床的形象確實傷害了柬國觀光業，但他有信心，等衝突結束後，遊客將重返吳哥窟。

他說：「衝突愈早結束，他們就愈快回來。」