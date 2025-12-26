快訊

昔被問若家人遇害還堅持信念？ 廢死聯盟執行長認「我不知道」引爆怒火

Wii停產繼續告！任天堂專利戰等15年勝出 侵權廠商要賠2.5億天價費用

朱孝天與相信音樂撕破臉道歉止血！ 昔日「皇帝投胎」言論再被挖出

出院就失控…80歲母絕望勒斃酒精性失智兒 法庭淚訴「盼來生再相見」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名高齡母親因不堪照護酒精失智症的成年兒子，親手結束他的生命。 圖／AI生成
日本一名高齡母親因不堪照護酒精失智症的成年兒子，親手結束他的生命。 圖／AI生成

根據日媒「廣島家族RCC」報導，廣島縣近日審理一名80歲老母親因不堪照顧罹患「酒精失智症」的55歲兒子，絕望之下親手勒斃愛子。廣島地方法院於17日宣判，考量被告長期照護的艱辛與自首，判處有期徒刑3年、緩刑5年並交付保護管束。

⭐2025總回顧

據調查，死者約30年前開始飲酒，2013年轉職計程車司機後酗酒惡化，雖多次出入醫院治療，卻始終未見好轉。2025年1月，死者因酒精戒斷症狀陷入昏迷緊急送醫，雖撿回一命卻留下了重度記憶障礙，甚至出現將面紙當襪子穿的脫序行為。儘管醫師宣告「無恢復可能」，母親仍不離不棄，每周長途跋涉探視。因見兒子在院內情緒平穩，母親不顧醫師反對，於今年5月2日將兒子接回家中照顧。

豈料返家後兒子性情大變，不斷吵鬧著要喝酒。5月5日當天，見兒子反覆唸著「沒時間了快去買酒」，母親身心崩潰，覺得「一切都完了」，遂萌生帶兒子解脫的念頭。她帶著繩索與安眠藥，與兒子搭計程車至離家4公里左右的地方，以家族墓地在附近寺廟為由下車，隨後帶兒子走到河堤邊，並謊稱安眠藥是「能讓精神比較好的藥」讓兒子配啤酒服下。待藥效發作，她一邊哭喊著「對不起、對不起」，一邊用繩索勒斃愛子。事後她整理兒子儀容，本打算隨後輕生，但因掛念家中丈夫而作罷，之後便向警方自首。

檢方雖求刑8年，但辯護律師主張母親已盡力照顧多年，情堪憐憫且符合自首條件。最後法官宣判指出，雖剝奪生命罪責重大，但被告近7年來致力協助兒子戒酒，面對無法溝通的困境而犯案，值得同情，加上已自首且家屬無處罰意願，故給予法律容許範圍內最長的緩刑判決，給予自新機會。母親在最後陳述中顫抖著表示：「真的非常抱歉，我會用餘生為兒子祈禱、贖罪，希望來世能再相見。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

廣島 酒精 失智症 長期照護 自首

延伸閱讀

離奇失蹤7年…日少婦留下2月大女嬰人間蒸發 醫推測恐「解離性漫遊」

窗簾幾年沒洗了？大掃除丟洗衣機恐損壞 達人傳授零失敗4秘訣

精神職災攀升！日心理專家揭現代上班族憂鬱6原因 下班大腦難離線

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

相關新聞

出院就失控…80歲母絕望勒斃酒精性失智兒 法庭淚訴「盼來生再相見」

根據日媒「廣島家族RCC」報導，廣島縣近日審理一名80歲老母親因不堪照顧罹患「酒精性失智症」的55歲兒子，絕望之下親手勒斃愛子。廣島地方法院於17日宣判，考量被告長期照護的艱辛與自首，判處有期徒刑3年、緩刑5年並交付保護管束。

加薪也請不到本國人！日本首批外籍公車駕駛來了 東京、沖繩同步上路

面對嚴峻的高齡化與勞動力短缺，日本公共運輸業不得不打破傳統，正式引進外籍司機。根據富士電視台報導，為了緩解日益嚴重的「司機荒」，日本全國首批透過「特定技能制度」聘用的外籍路線公車司機，於23日正式在東京與沖繩兩地投入營運。

2、30歲達4成！日詐騙受害者大幅年輕化 專家：LINE讓人失去判斷力

許多人往往以為「電話詐騙」是老年人的專利。不過根據日媒「東海電視台」報導指出，愛知縣一名20多歲的年輕上班族，近日因落入「假檢警」圈套，慘遭詐騙80萬日圓（約新台幣17萬元）。詐騙集團手法不斷翻新，受害者年齡層更有大幅年輕化的趨勢。

藝術場域無疆界 胡晴舫攜手瑞士展現文化軟實力

駐法國台灣文化中心主任胡晴舫於疫情期間上任，已在歐洲推廣台灣文化5年。她突破國界限制，開啟台灣與瑞士間的藝術交流，台灣透...

連性需求都靠AI滿足 專家憂心：人類恐失去真實連結能力

一項最新報告指出，AI不只成為許多人情感依賴的對象，甚至就連人類的性愛與慾望也被AI重塑。根據數據顯示，光是2025年上半年，AI伴侶App的銷售額就暴增200%，有不少人越來越仰賴AI滿足各方面的需求。

原來按服務鈴超NG？ 前空姐曝「要水」潛規則：避免傳染效應

過年是搭機出國旅遊旺季，長時間待在機艙內，不少乘客都會因空氣乾燥而頻繁感到口渴。不過，想在飛行途中喝水，其實也有「比較不打擾人」的方式。一名前空服員分享，非供餐時段若有飲水需求，與其反覆按服務鈴，不如主動走到機尾廚房、禮貌詢問，反而更有效率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。