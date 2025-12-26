出院就失控…80歲母絕望勒斃酒精性失智兒 法庭淚訴「盼來生再相見」

根據日媒「廣島家族RCC」報導，廣島縣近日審理一名80歲老母親因不堪照顧罹患「酒精性失智症」的55歲兒子，絕望之下親手勒斃愛子。廣島地方法院於17日宣判，考量被告長期照護的艱辛與自首，判處有期徒刑3年、緩刑5年並交付保護管束。

據調查，死者約30年前開始飲酒，2013年轉職計程車司機後酗酒惡化，雖多次出入醫院治療，卻始終未見好轉。2025年1月，死者因酒精戒斷症狀陷入昏迷緊急送醫，雖撿回一命卻留下了重度記憶障礙，甚至出現將面紙當襪子穿的脫序行為。儘管醫師宣告「無恢復可能」，母親仍不離不棄，每周長途跋涉探視。因見兒子在院內情緒平穩，母親不顧醫師反對，於今年5月2日將兒子接回家中照顧。

豈料返家後兒子性情大變，不斷吵鬧著要喝酒。5月5日當天，見兒子反覆唸著「沒時間了快去買酒」，母親身心崩潰，覺得「一切都完了」，遂萌生帶兒子解脫的念頭。她帶著繩索與安眠藥，與兒子搭計程車至離家4公里左右的地方，以家族墓地在附近寺廟為由下車，隨後帶兒子走到河堤邊，並謊稱安眠藥是「能讓精神比較好的藥」讓兒子配啤酒服下。待藥效發作，她一邊哭喊著「對不起、對不起」，一邊用繩索勒斃愛子。事後她整理兒子儀容，本打算隨後輕生，但因掛念家中丈夫而作罷，之後便向警方自首。

檢方雖求刑8年，但辯護律師主張母親已盡力照顧多年，情堪憐憫且符合自首條件。最後法官宣判指出，雖剝奪生命罪責重大，但被告近7年來致力協助兒子戒酒，面對無法溝通的困境而犯案，值得同情，加上已自首且家屬無處罰意願，故給予法律容許範圍內最長的緩刑判決，給予自新機會。母親在最後陳述中顫抖著表示：「真的非常抱歉，我會用餘生為兒子祈禱、贖罪，希望來世能再相見。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980