月球將成為太空墓地？衛星激增墜落撞擊 專家揭後果

月球將成為太空衛星的墳墓？月球衛星的激增引發了如何處理廢棄太空設備的擔憂，而當衛星燃料耗盡時，這些衛星將可能迫降月球造成嚴重破壞。專家指出，選定大型隕石坑作為撞擊點不僅能減少人造廢棄物的散佈，還能透過監測撞擊波來深入研究月球的內部構造。

衛星迫降月球表面

《衛報》報導，隨著航太機構和私人公司在月球上搭建基地、進行採礦和建造科學儀器，繞月衛星的數量勢必會大幅增長。然而，當衛星燃料耗盡時，它們將可能迫降月球造成嚴重破壞。

在格拉斯哥舉行的太空通訊會議上，杜倫大學星系天文學研究員湯姆森指出，月球上的特定區域會成為衛星和太空船的墓地，廢棄的月球衛星和其他失效的太空設備將會墜落到月球表面。

如果大量廢棄衛星墜落在月球上，可能會對建築設施、科學儀器、歷史遺址，以及具有重要科學價值的地點造成損害。倫敦大學伯貝克學院克勞福德教授強調，隨著月球衛星越多，越有可能撞擊到具有科學或文化敏感性的地點。

月球衛星營運商

《GB News》報導，衛星以每秒近2公里的速度撞擊月球並造成強烈振動，預計衝擊痕跡將延伸數十公尺，而碰撞還會產生大量的磨蝕性粉塵，這些粉塵會覆蓋望遠鏡並損壞設備。科學家預估，未來二十年月球活動預計將大幅增加，並有超過400次登月任務。

目前，月球衛星營運商有三種主要選擇。首先，利用推進裝置和充足燃料，讓衛星飛離地球並繞著太陽運行，但這成本高昂；再來，將衛星送往更遠的月球軌道，但月球重力場的不穩定將使該目標難以實現；最後，衛星可以撞擊月球表面，但這需要更周密的計畫。

【更多精采內容，詳見 】