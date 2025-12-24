快訊

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

醉吻富三代人夫 夏宇禾道歉酒後亂性：尊重婚姻「對他沒想法」

張文隨機殺人釀4死 王世堅怒嗆廢死「假仁假義」：不服的人請移民

月球將成為太空墓地？衛星激增墜落撞擊 專家揭後果

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
當衛星燃料耗盡時，這些衛星將可能迫降月球造成嚴重破壞。（Photo by NASA Hubble Space Telescope on Unsplash under C.C License）
當衛星燃料耗盡時，這些衛星將可能迫降月球造成嚴重破壞。（Photo by NASA Hubble Space Telescope on Unsplash under C.C License）

月球將成為太空衛星的墳墓？月球衛星的激增引發了如何處理廢棄太空設備的擔憂，而當衛星燃料耗盡時，這些衛星將可能迫降月球造成嚴重破壞。專家指出，選定大型隕石坑作為撞擊點不僅能減少人造廢棄物的散佈，還能透過監測撞擊波來深入研究月球的內部構造。

⭐2025總回顧

衛星迫降月球表面

衛報》報導，隨著航太機構和私人公司在月球上搭建基地、進行採礦和建造科學儀器，繞月衛星的數量勢必會大幅增長。然而，當衛星燃料耗盡時，它們將可能迫降月球造成嚴重破壞。

在格拉斯哥舉行的太空通訊會議上，杜倫大學星系天文學研究員湯姆森指出，月球上的特定區域會成為衛星和太空船的墓地，廢棄的月球衛星和其他失效的太空設備將會墜落到月球表面。

如果大量廢棄衛星墜落在月球上，可能會對建築設施、科學儀器、歷史遺址，以及具有重要科學價值的地點造成損害。倫敦大學伯貝克學院克勞福德教授強調，隨著月球衛星越多，越有可能撞擊到具有科學或文化敏感性的地點。

月球衛星營運商

GB News》報導，衛星以每秒近2公里的速度撞擊月球並造成強烈振動，預計衝擊痕跡將延伸數十公尺，而碰撞還會產生大量的磨蝕性粉塵，這些粉塵會覆蓋望遠鏡並損壞設備。科學家預估，未來二十年月球活動預計將大幅增加，並有超過400次登月任務。

目前，月球衛星營運商有三種主要選擇。首先，利用推進裝置和充足燃料，讓衛星飛離地球並繞著太陽運行，但這成本高昂；再來，將衛星送往更遠的月球軌道，但月球重力場的不穩定將使該目標難以實現；最後，衛星可以撞擊月球表面，但這需要更周密的計畫。

【更多精采內容，詳見

衛星 科學家 太空

延伸閱讀

紅藜上太空再返鄉！台東孩子種出第一代太空作物

南韓首枚民營商業火箭3度延宕終發射 升空失利墜毀

日本H3火箭提前熄火 引路5號機衛星未進預定軌道

川普發布三年重返月球計畫

相關新聞

大腦32歲才成年！英研究：人腦9歲進「青春期」 大約這歲數開始萎縮

大腦到底幾歲才算成熟？一項新研究給了一個可供討論的答案，大腦的「青春期」可能一路延續到30歲以後，直到32歲開始腦部才算...

還沒想到聖誕禮物？半世紀以來的歐美流行款在這

2025年的聖誕節，當我們把禮物一個個放到聖誕樹下，可能發現荷包已比過去縮得更小。美國總統川普的關稅政策對全球供應鏈產生衝擊，從2025年4月以來，在亞洲的製造商持續承受巨大壓力，生產與物流成本在關稅威脅下節節升高，也影響到了美國聖誕樹下的玩具。每當聖誕佳節來臨，全球民眾都流行送禮物作為祝福，但曾幾何時，送禮已從傳統信仰轉化為約定成俗的習慣？回溯過去50年以來，人們都流行送些什麼？

4600年古夫太陽船進行公開修復 日本、埃及合作拚觀光

埃及今天在剛開幕的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum，GEM）內，對一艘有4600年歷史的古埃及法...

別急著吃醋！男人主動聊前任不是在懷念 日網曝3真相：他是認真的

在日常聊天中，若男性突然提起過去的戀愛經驗，不少人會感到疑惑，「為什麼現在要說這些？」但同時，也有人察覺彼此距離似乎悄悄拉近。日本網站《Trill》指出，男性開始主動談論過往感情，往往不是隨口閒聊，而是關係逐漸走向認真的重要訊號之一。

全球暖化+需求增加 聖誕樹短缺「變瘦」搶市

今年不少德國民眾發現，聖誕樹不但價格上漲，外型也不如以往茂密好看，稀疏的樣子彷彿打了「瘦瘦針」；德媒分析，聖誕樹的變化反...

月球將成為太空墓地？衛星激增墜落撞擊 專家揭後果

月球將成為太空衛星的墳墓？月球衛星的激增引發了如何處理廢棄太空設備的擔憂，而當衛星燃料耗盡時，這些衛星將可能迫降月球造成嚴重破壞。專家指出，選定大型隕石坑作為撞擊點不僅能減少人造廢棄物的散佈，還能透過監測撞擊波來深入研究月球的內部構造。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。