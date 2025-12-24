氣溫改變管風琴音色 揭氣候變遷軌跡！數十年記錄珍貴環境歷史檔案

管風琴調音紀錄顯示氣候變遷數據！自 1960 年代以來，英國教堂內部的夏季平均氣溫明顯上升，反映了全球暖化與現代建築暖氣系統的共同影響。對此，由於管風琴的金屬與木材對氣溫極其敏感，調音師數十年來詳細記錄的室內溫濕度，意外成為了珍貴的環境歷史檔案。

管風琴記錄氣候變遷

《衛報》報導，在管風琴調音維護的過程中，調音師會簡要記錄管風琴的巡視情況，並經常記下觀察結果，包括建築物內的溫度和濕度。主要原因在於，管風琴內部的材質對氣候變遷非常敏感，甚至會導致這些雄偉的樂器走音。

對此，諾丁漢特倫特大學研究人員針對倫敦、諾丁漢郡和德比郡教堂的18本管風琴調音記錄簿進行分析，這些記錄最早可追溯至1966年。結果顯示，樣本中城市教堂在1960年代末的夏季平均溫度為攝氏17.2度，到2020年代已經成長達到19.8攝氏度。

管風琴公司Harrison & Harrison總經理斯科特表示，隨著地球溫度明顯上升，管風琴內部的環境溫度也隨之升高，這項研究量化了氣候變遷的現象。然而，教堂夏季溫度可能受到氣候變遷以外的其他因素影響。

溫度變化改變音調

《The Reengineer》報導，當溫度變化攝氏1度就可能讓管風琴的音調改變0.8赫茲。例如：如果一台管風琴的音調設定在攝氏16度，當溫度後來升至攝氏20度，這台管風琴所發出的音符可能會明顯不同。

Harrison & Harrison為世界各地的管風琴調音，包括奈及利亞、馬來西亞和印度，而在炎熱的國家，保持管風琴音準極具挑戰性，尤其氣候惡化可能會使情況變得更糟。斯科特表示，除了天氣之外，教堂強大的暖氣系統也會對管風琴產生嚴重影響。

