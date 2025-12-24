大腦32歲才成年！英研究：人腦9歲進「青春期」 大約這歲數開始萎縮

大腦到底幾歲才算成熟？一項新研究給了一個可供討論的答案，大腦的「青春期」可能一路延續到30歲以後，直到32歲開始腦部才算「成年」。

華爾街日報報導，這項研究11月刊登於國際期刊《自然通訊》（Nature Communications），分析美國與英國約4000份腦部掃描資料，受試者年齡介於新生兒到90多歲；團隊以白質所呈現的腦區連結路徑為基礎，為不同年齡階段建立統計上的「平均大腦模型」，並檢視約12項量化特徵、透過機器學習找出資料中顯著變化的年齡點。

研究共同作者、英國劍橋大學神經資訊學教授阿斯特爾（Duncan Astle）表示，大腦從出生到9歲為止是兒童期，大腦體積持續成長，但同時也會「修剪」未被使用或效率較差連結線路。

9歲之後，大腦進入青春期，這段期間大腦線路網絡變得更有效率，腦區之間的溝通也更順暢。對於常被問到「大腦何時成熟」，這個成長階段給了神經學界一個可供討論的年齡點。

大腦在約32歲時進入「成人期」，腦內連線走向趨於固定，與多數人智力與人格特質趨於穩定的階段相呼應，各腦區的分工也更清楚，彼此界線拉開、互相干擾變少。直至約66歲進入「初步老化期」，研究指出，部分腦區會形成更緊密的群組，但不同群組的連結變少。

未參與研究的愛丁堡大學腦科學中心主任斯拜爾—瓊斯（Tara Spires-Jones）解讀，約65歲後大腦萎縮、白質完整性下降，對許多人而言可能伴隨某些認知功能的輕微下滑，但並非人人如此。

約83歲開始進入「晚期老化期」，腦區之間的連結會進一步退化，大腦在運作上更常仰賴少數幾個腦區，以及幾條使用頻率很高、用來連接不同腦區的主要路徑。

研究作者表示，這套5階段框架可望幫助解釋，為何某些與大腦相關的疾病往往在特定年齡較常出現。

阿斯特爾也指出，心血管健康、社會連結與運動都與較佳的認知健康結果相關，未來可進一步釐清這些因素是否也影響晚年大腦重新建立線路的變化。

不過，研究同時提醒仍有個體差異。未參與研究的倫敦國王學院認知神經科學教授魯比亞（Katya Rubia）說，發生變化的時間點因人而異，「不代表一過83歲就該立刻開始擔心」。