印度霧霾嚴重影響能見度 德里機場已逾200航班延誤

中央社／ 新德里23日專電
印度德里的英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）因霧霾導致航班延誤，不少人焦急地趴在出口的圍欄，搜尋親友的身影。圖／中央社
印度德里的英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）因霧霾導致航班延誤，不少人焦急地趴在出口的圍欄，搜尋親友的身影。圖／中央社

德里國家首都區（NCR）今天持續出現嚴重霧霾，部分地區能見度降至0。英蒂拉．甘地國際機場已有超過200個航班延誤、至少10個航班取消，許多民眾到機場後才發現班機延誤，只能在機場等待。

據中央社記者實地觀察，英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）今天直到下午仍有部分航班延誤，許多前往接機的民眾等累了便席地而坐，也有不少人焦急地趴在出口的圍欄，搜尋親友的身影。

在英蒂拉．甘地國際機場等待家人回到印度的庫瑪（Amit Kumar）接受中央社記者訪問時表示，他姐姐的班機已經延誤30分鐘，航班時刻表隨時可能更新，延誤時間還可能更長，他跟哥哥也只能買杯飲料繼續等。

在英蒂拉．甘地國際機場等著接女兒回家的辛赫（Rajesh Singh）則向中央社記者抱怨，「霧霾實在很誇張，更討厭的是，航空公司不會主動提早告訴我們航班時間更動的消息，我們都到了機場，才發現班機抵達時間延誤了，這樣得等上很久，真的很麻煩。」

印度經濟時報（The Economic Times）指出，由於霧霾嚴重、能見度極低，英蒂拉．甘地國際機場已發出公告指出，航班可能延誤或取消，提醒旅客要密切注意航空公司的公告。

印度經濟時報的報導中提到，德里及周邊地區連日大霧，導致公路、鐵路、航班因能見度不佳，恐有安全疑慮，因此出現不少取消或延誤的狀況。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，NCR今天再度被霧霾籠罩，部分地區如加茲阿巴德（Ghaziabad）、諾伊達（Noida）等地的能見度降到0，英蒂拉．甘地國際機場也因為濃霧導致視線不良，已有超過200個航班延誤，至少10個航班取消。

德里對外重要門戶英蒂拉．甘地國際機場的能見度，在今天上午一度急遽下降。據印度氣象局（TheIndia Meteorological Department, IMD）的監測數據顯示，當地時間上午8時，能見度僅50公尺。

德里霧霾導致航班受影響的情況，22日就已經出現，有關當局的官員告訴印度新聞信託社（PTI），當天有14個航班因此取消。

根據航班追蹤網站FlightRadar24的數據顯示，22日當天英蒂拉．甘地國際機場共有超過500個航班延誤，平均延誤時間略超過30分鐘。

印度德里英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）因霧霾導致許多班機延誤，許多前往接機的民眾在機場等到累了便席地而坐。圖／中央社
印度德里英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）因霧霾導致許多班機延誤，許多前往接機的民眾在機場等到累了便席地而坐。圖／中央社
德里國家首都區（NCR）23日出現嚴重霧霾，部分地區能見度降至0。英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）已有超過200個航班延誤、至少10個航班取消。圖為英蒂拉．甘地國際機場航班時刻表，上面可見直到23日下午仍有航班延誤。圖／中央社
德里國家首都區（NCR）23日出現嚴重霧霾，部分地區能見度降至0。英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）已有超過200個航班延誤、至少10個航班取消。圖為英蒂拉．甘地國際機場航班時刻表，上面可見直到23日下午仍有航班延誤。圖／中央社

航班 機場 印度

