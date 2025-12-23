快訊

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

哪些事最有感？2025年度「10大最」一次看

捐精已擁有百名子女！Telegram創辦人承諾「可分財產」 多人傳訊認爹

「瘦瘦針耶誕樹」搶市 德媒：暖化與全球需求造成

中央社／ 柏林23日專電
柏林園藝賣場販售的丹麥諾德曼養殖冷杉，依高度分級標示價格，樹越高大售價越貴。圖／中央社
柏林園藝賣場販售的丹麥諾德曼養殖冷杉，依高度分級標示價格，樹越高大售價越貴。圖／中央社

因富香氣、少掉葉，諾德曼冷杉為最受<a href='/search/tagging/2/德國' rel='德國' data-rel='/2/104179' class='tag'><strong>德國</strong></a>歡迎的<a href='/search/tagging/2/聖誕樹' rel='聖誕樹' data-rel='/2/220801' class='tag'><strong>聖誕樹</strong></a>品種，近年市場上，卻越來越難找到左右對稱、枝葉茂密，符合傳統歐洲人審美的聖誕樹。圖為柏林一處販售諾德曼冷杉的植物賣場。圖／中央社
因富香氣、少掉葉，諾德曼冷杉為最受德國歡迎的聖誕樹品種，近年市場上，卻越來越難找到左右對稱、枝葉茂密，符合傳統歐洲人審美的聖誕樹。圖為柏林一處販售諾德曼冷杉的植物賣場。圖／中央社

⭐2025總回顧

今年不少德國民眾發現，耶誕樹不但價格上漲，外型也不如以往茂密好看，稀疏的樣子彷彿打了「瘦瘦針」。德媒分析，耶誕樹的變化反映歐洲最大養殖冷杉出口國丹麥，正同時承受氣候變遷與全球需求增加的壓力。

「瘦瘦針耶誕樹」近來在德國社群媒體蔚為流行，指的是樹形高挑、枝葉較為稀疏的聖誕樹款式，外觀被形容類似減重藥物「胰妥讚」（Ozempic）帶來的瘦身效果，也被部分消費者認為更適合小坪數住宅。

明鏡週刊（Der Spiegel）22日以「為什麼今年的耶誕樹又貴又醜」為題，分析「瘦瘦針耶誕樹」流行現象背後可能的原因，可能來自供應歐洲近一半冷杉耶誕樹丹麥養殖業者，所遭遇的結構性困境。

報導首先指出，丹麥今年可供歐洲市場的諾德曼冷杉（Nordmanntanne，又稱高加索冷杉）數量較往年減少約100萬棵，導致歐洲多國聖誕樹供應吃緊。

耶誕樹零售業者雅可布森（Simon Jakobsen）接受明鏡週刊訪問表示，耶誕樹養殖高度仰賴長期穩定氣候，一棵冷杉通常需要約10年才能長成可販售的耶誕樹，一旦氣候出現變化，損失難以彌補。

雅可布森解釋，2018年夏季的嚴重乾旱，是今年聖誕樹短缺的重要遠因。樹木在幼苗時期遭受的乾旱或寒害，影響往往在多年後才浮現；若再遇上春季突如其來的霜凍，甚至可能一夜之間毀掉整片林地，讓業者多年投入付諸流水。

聖誕樹養殖風險高，需付出長達10年以上的生長週期投入，收入往往僅集中耶誕節前幾週。據報導，家族企業擁有約1300萬棵冷杉的丹麥大型養殖商克瑞斯強森（Svend Kristiansen）指出，過去實際能達到市場標準、順利出售的冷杉通常不到總數一半，其餘多因樹形不對稱、枝條受損而被迫報廢。

除了氣候因素，全球需求結構的改變，也進一步導致歐洲耶誕樹供應吃緊、推升耶誕樹市場價格。

克瑞斯強森告訴明鏡週刊，近年中國、杜拜等地對諾德曼冷杉的需求快速增加，這些市場偏好品質較高、外型勻稱的樹種，且願意支付更高價格。

德國與丹麥本地消費者則對耶誕樹價格波動更為敏感，克瑞斯強森透露，在德國，一棵品質良好的諾德曼冷杉，售價約30歐；但在部分新興市場，同樣的樹卻可賣到60歐元（約新台幣2200元）以上。

聖誕樹 德國

延伸閱讀

川普任命路州州長蘭德里為格陵蘭特使 再掀外交爭議

川普任命格陵蘭特使惹議 歐盟全力聲援丹麥

川普放話1原因「美國必須拿下格陵蘭」！丹麥格陵蘭聯合聲明回嗆

川普任命格陵蘭特使發言惹議 丹麥不滿將召見美大使

相關新聞

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

紐約時報報導，《科學》（Science）期刊最新研究指出，青少年時期就迅速竄紅的神童型菁英，往往不是成年後真正登上領域巔...

捐精已擁有百名子女！Telegram創辦人承諾「可分財產」 多人傳訊認爹

社媒Telegram創辦人度洛夫願為想用他所捐精的女性付試管嬰兒費用，還承諾「親生子女們」將可分他的財產。各地富豪名流...

討錢還襲胸索吻！埃及司機性騷擾外國遊客 遭判10年監禁

近日埃及一名嘟嘟車司機觸摸外國女性遊客胸部，並試圖親吻遊客的影片在社群媒體流傳，引發當地關注。埃及當局隨後展開調查，該名...

暖冬雪荒 瑞士白色聖誕機率僅3成 逾半滑雪道關了

瑞士多個滑雪區面臨罕見的暖冬衝擊，低海拔無雪，高海拔雪場的雪量過少，只能盡量集中維持雪道，著名雪區更有過半雪道關閉。氣象...

薩爾瓦多掃黑 3年逮逾9萬人 1幫派成員被判刑1335年

中美洲國家薩爾瓦多致力打擊黑幫，3年多來逮捕了逾9萬人，數以百計幫派成員遭法院判刑，其中1人被重判1335年。

遭政治施壓？「60分鐘」報導薩爾瓦多無證客監獄 播出前喊卡

哥倫比亞廣播公司(CBS)老牌新聞雜誌節目「60分鐘」(60 Minutes)原訂21日晚間播出報導關押在川普政府遣返無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。