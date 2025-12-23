突破大陸基礎建設霸權 西門子拿下越南首條高鐵合約

德國西門子交通擊敗獨霸東南亞基礎建設的中國，拿下與越南最大民營集團Vingroup的合約，將以超高速Velaro Novo列車協助越南建設首條高速鐵路。德媒將此大型合作形容為西門子在東南亞市場的敲門磚。

德國西門子交通集團（Siemens Mobility）發布新聞稿表示，已與越南最大民營集團Vingroup旗下的越南高速鐵路投資發展股份公司，簽署「全面戰略合作夥伴關係框架協議」，啟動在越南高速鐵路領域的全面合作。

西門子交通全球執行長彼得（Michael Peter）17日親自出席在越南舉行的儀式，並在德國駐越南大使巴爾特（Helga Margarete Barth）的見證下完成與Vingroup集團的簽約，足見西門子交通對此案的重視。

德國最大網路媒體之一Table.Briefings將這次大型合作，形容為西門子交通在東南亞市場的「敲門磚」。

該媒體在昨天的報導指出，「西門子交通集團擊敗了來自亞洲各地的競爭對手，在越南成功拿下了一份重要合約。這項交易預計將為德國與快速成長的東南亞市場建立更緊密的經濟聯繫打開大門。」

德媒表示，西門子集團旗下的鐵路部門擊敗來自中國、日本和韓國的對手，拿下合約，並將建造一條連結首都河內與廣寧省下龍灣，全長121公里的高速鐵路，這也將是越南的第一條高鐵。

德新社（DPA）也指出，儘管多年深耕東南亞市場的中國擁有「區域優勢」，西門子仍順利拿下合約。

根據西門子新聞稿，西門子交通將成為負責建設越南高鐵Vingroup的技術合作夥伴，負責設計、供應和整合最高時速可達350公里以上的全新超高速VelaroNovo列車及關鍵鐵路子系統，包括配備列車自動運轉系統（ATO）的ETCS 2級信號系統、通訊系統和電氣化系統。

西門子表示，Velaro Novo為新世代列車，不僅提升載客量，且與之前的型號相比，其能耗降低約30%，從而減少排放和營運成本。比利時、法國、英國、荷蘭、中國、俄國、土耳其等國的高鐵系統，都有Velaro Novo的身影。

Table.Briefings寫道，Vingroup「實際上是越南的國中之國」，業務不僅涵蓋房地產開發、汽車，還涉及能源和醫療保健等領域。「這份合約意義重大，因為越南計劃在未來幾年投資數百億美元建設城市地鐵系統，尤其是建設覆蓋全國的高速鐵路網絡。」

據報導，越南未來全國高鐵規劃的核心將連接河內和胡志明市，全長1550公里，預計需要約700億美元投資。建成後，行程時間將從目前的32小時縮短至僅6小時。

消息一出，引發越南輿論熱議，出現不少YouTube影片討論議題，其中一支「高鐵計畫協議最終敲定：越南選擇德國，中國對此深感後悔」一天吸引13萬觀看、近700則留言。另一支「越南與德國合作興建高速鐵路，引發中國網友憤怒」影片則是在不到24小時內吸引近4萬觀看、上百則留言。

絕大網友都贊同避開中國，有網友寫道：「我完全支持政府採用德國技術，絕對不會使用依賴中國的技術。德國技術雖然昂貴，但物有所值」、「越南與德國在高鐵計畫上的合作非常棒，但如果讓中國來做，對整個國家來說將是極其危險的。」

也有越南網友說：「你可以選擇任何對越南有利的人，但要遠離那些覬覦和侵犯越南對其土地、海洋和島嶼主權的人！」、「不僱用中國公司絕對是正確的決定。因為中國給越南留下了負面影響」、「在越南，從政府到人民，沒有人希望中國能碰觸任何國家大事」。

根據Table.Briefings，目前越南有500多家德國公司，都表示協議是「振奮人心的消息」，也稱越南市場的商業機會「被嚴重低估」。

德國聯邦外貿與投資署（GTAI）的布爾斯泰德（Peter Buerstedde）告訴德媒，在西門子這項交易中，「有政治支持」，據說尤其是德國駐越南大使館在其中發揮了重要作用。

河內近年積極改善與歐盟的關係，包括努力使越德關係回溫，盼與柏林建立建立「全面戰略夥伴關係」。

Table.Briefings指出，越南總理范明正（Pham MinhChinh）原本希望訪問柏林，參加今年越德建交50週年紀念活動。然而德國前總理蕭茲（Olaf Scholz）與現任總理梅爾茨（Friedrich Merz）政府皆認為，並不急於規劃這樣的訪問。

2017年夏天，在德國尋求政治庇護的越南前官員鄭春成 （Trinh Xuan Thanh） 於柏林一座公園內遭越南情報人員綁架回國，震驚德國。柏林驅逐越南外交官並指控此舉違反國際法，兩國關係降至冰點。此外，越南在俄烏戰爭中傾向莫斯科的立場也頗令柏林感到不安。