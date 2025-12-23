柏林復刻懷舊耶誕列車 大人小孩重溫城市歷史記憶

快訊

中央社／ 柏林23日專電

德國柏林耶誕限定列車上路，自2023年起，每年12月的週末，都能看見掛著松枝與燈飾、車窗貼有東德卡通圖樣貼紙的懷舊列車，載著乘客穿梭柏林，重溫城市百年歷史記憶。

中央社記者於21日實際搭乘列車，在行駛途中，身穿紅色服裝的耶誕老人走進車廂，帶領乘客一同唱起耶誕歌曲，分送小朋友糖果與小禮物。大人一邊喝著熱紅酒，一邊欣賞窗外冬日的城市風景，車廂內瀰漫著節慶溫暖氣氛。

柏林的耶誕列車傳統可追溯至東德（DDR）時期，當時實行共產體制的東德，並未取消耶誕節，而是將其去宗教化，轉作以家庭與孩子為核心的冬季節日，鐵路公司等國營單位透過各類活動延續過節傳統、妝點火車，成為許多東德人童年的重要回憶。

兩德統一後，隨東西德鐵路系統整併，耶誕列車停駛，致力保存退役列車的「柏林城市歷史快鐵協會」（Historische S-Bahn）經多年修整與系統升級，終於在2023年起，讓古老車廂得以在耶誕節期間，重新行駛在柏林城市快鐵軌道上。

柏林城市歷史快鐵協會成立於1990年代，由退休鐵路員工、鐵道迷與志工組成，長期保存柏林城市快鐵的歷史車輛與鐵道文化，是德國少數能實際營運退役列車的民間組織。

身穿東德國鐵「德意志帝國鐵路公司」（DeutscheReichsbahn）制服的協會成員史蒂芬（Steven），正為乘客的車票打孔。

他告訴中央社，讓這些退役列車重新面世不容易，以今年的耶誕懷舊車廂為例，它們分別出廠自1928年與1938年，要加裝符合現代鐵路安全規範的列車控制系統（ZBS），才能上路。

耶誕列車回歸柏林第3年，僅在12月週末每天行駛2至3班，一位難求，乘客中有鐵道迷與不少帶著小孩體驗懷舊耶誕氛圍的家長。

與兒子一起搭車的葉芙潔尼亞（Evgenia）表示，這是孩子第一次搭乘耶誕列車，在車上和耶誕老人互動對他們來說是很棒的體驗，希望能在列車旅途中，創造更多美好家庭回憶。

從社群媒體上得知耶誕列車的凱蒂（Katie）來自美國，她接受中央社記者訪問時分享，長大後很難像小時候一樣，感受耶誕節帶來的純粹喜悅，「這次搭乘列車時，感覺像是變回小孩子的快樂」。

列車短暫停靠柏林各個車站時，月台上的乘客也紛紛停下腳步拍照，為這重返鐵道的退役火車留下紀念；史蒂芬與志工們則探身車門外，復刻鐵路尚未全面電氣化、站務系統仍以人工運作的年代情景，揮動手中的搖鈴，提醒往來柏林的旅客，耶誕列車即將進站。

