神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

紐約時報報導，《科學》（Science）期刊最新研究指出，青少年時期就迅速竄紅的神童型菁英，往往不是成年後真正登上領域巔峰的人；相較之下，許多最終站上最高峰的頂尖人物，童年更常先跨多個領域嘗試、早期成績未必亮眼，但以更長時間逐步累積，最後反而超越同儕。

研究團隊彙整19套既有數據，涵蓋全球逾3萬4000名成年高成就者，並納入66項針對年輕神童與略低於頂尖族群者的研究，資料包含化學與物理領域的諾貝爾獎得主等資料。研究結論指出，在最高成就層級的比較中，「後來能達到最高水準」的人，往往「年少時表現沒那麼突出」。

研究並描繪２種常見路徑：青少年菁英多走「早期專注單一項目、快速進步」的模式，例如鋼琴家不碰其他樂器、游泳選手不跨足跑道。

但成年後達成巔峰成就的人更常在童年時期先廣泛涉獵，之後才逐步聚焦於最終專精領域，進步曲線也更為「慢熱」。這種差異在研究檢視的多個領域皆一致，包括運動、音樂、科學與西洋棋。

研究作者之一、德國運動科學家居利希（Arne Güllich）說，不同領域差很多，要練的技能不一樣、幾歲開始、幾歲最巔峰也不一樣。但那些最後成為「世界第一等級」的人，成長路線其實很像：小時候不一定只押一條路，常會先多方嘗試，之後才慢慢定下來、穩穩進步。

研究也發現，把「最頂尖」和「只差一點就到頂尖」的人拿來比，真正登上最高峰的那群，比如諾貝爾獎得主，更常符合這種「多元起步、慢慢爬升」的大器晚成模式。

不過學者提醒，這項研究的證據主要來自2種不同方法：一種是長期追蹤年少成績突出的孩子，另一種是先鎖定已功成名就的成人，再回頭檢視他們的童年經歷；由於兩類資料被合併分析，且並非把孩子「隨機分組」來比較單項專注或多元嘗試的效果，因此較難釐清因果關係。

長期研究神童的哈佛大學學者溫納（Ellen Winner）指出，若能分別呈現兩類研究結果，會更清楚回答兩個關鍵問題：神童是否多數長大後未必登頂，以及成年登頂者是否多半在童年就已被認為特別突出。