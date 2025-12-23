快訊

日本撲殺熊隻數創新高 4月到10月逼近1萬頭

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本漢字能力檢定協會日前在京都市清水寺發布年度漢字為「熊」，原因是日本今年各地熊害層出不窮，且造成的死傷數量創新高，這個字緊扣日本今年的社會問題。 歐新社
日本漢字能力檢定協會日前在京都市清水寺發布年度漢字為「熊」，原因是日本今年各地熊害層出不窮，且造成的死傷數量創新高，這個字緊扣日本今年的社會問題。 歐新社

日媒今天報導，日本政府環境省的統計初值顯示，今年4月到10月底，日本全國撲殺9765頭熊，創下2006年度開始統計以來新高，其中在東北地區撲殺的熊占全體近7成。

「朝日新聞」報導，這個數量大增的背景是日本當局考量熊害問題加劇，自今年9月開始實施「緊急獵殺」制度，在地方政府判斷下，能讓相關因應人員開槍射擊闖入市區的熊。

環境省排除沒捕獲熊的九州地區、沖繩縣、香川縣、愛媛縣、高知縣，統整其他地方政府的通報，彙整出這項數據。

日本政府開始統計以來，撲殺熊隻最多的紀錄是2023年度的9099頭，不過本年度從今年4月開始，經過半年多，撲殺數量就已超過2023年全年度。

從地區來看的話，日本東北地區撲殺的熊達6579頭，占日本全國近7成，東北地區之中，秋田縣高達1973頭最多，其他依序為青森縣1154頭、福島縣1151頭、岩手縣989頭、山形縣968頭、宮城縣344頭。

根據環境省統計，日本全國今年4月到11月底，共有230人被熊攻擊，其中有13人因此死亡。

日本處理熊害之際遭遇的問題，包含負擔過重的獵人，自治體獵熊後遭遇民眾批評、處理熊屍等。

