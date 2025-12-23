牛奶可製造生物塑膠 土壤中完全分解

牛奶含有製造可分解塑膠的永續成分！澳洲與哥倫比亞團隊研發出一種以「牛奶蛋白質」為基礎的新型生物可分解塑膠，其在土壤中僅需約13週即可完全分解。如今，這項技術能有效取代一次性塑膠垃圾，減少有毒化學物質對環境與健康的威脅。

生物可分解塑膠

《SciTechDaily》報導，澳洲福林德斯大學與哥倫比亞研究團隊研發生物可分解塑膠，其取出源自牛奶中主要蛋白質的酪蛋白酸鈣，並與化製澱粉和膨潤土奈米黏土混合而成，最後添加甘油和聚乙烯醇增加材料韌性。

測試結果表明，該材料擁有穩定的分解過程，在正常土壤條件下放置約13週後即可完全分解。對此，該研究結合生物聚合物組合和奈米黏土懸浮液，初步揭示如何生產實用的生物可分解薄膜，並可能用於更永續的食品包裝。

隨著環境破壞和健康風險的擔憂日益加劇，生物可分解塑膠成為永續發展的重要替代品。福林德斯大學奈米材料研究員唐友宏教授表示，尋找食品包裝和一次性塑膠製品的可持續解決方案，是減緩日益嚴重污染水平的重要一步。

全球行動遏制污染

《Science X》報導，塑膠材料含有數千種化學物質，其中一些具有毒性致癌的成分。經濟合作暨發展組織預測，如果不採取全球行動遏制塑膠污染，2020年至2040年間塑膠產量可能增加70%，最終將超過每年7億噸。

「生物可分解替代品將為工業、消費者和環境找到解決方案。」波哥大納米生物工程研究員馬特烏斯教授表示，該研究旨在採用價格低廉且對環境友好的成分，創造出一種具有增強特性的可持續塑膠替代品。

