快訊

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

獨／台中市警局女偵查佐涉網發「開槍盧秀燕」言論 今遭拘提到案

巴西文化符號與經濟推手 咖啡健康效益受關注

中央社／ 聖保羅22日專電

咖啡不僅是巴西的文化象徵，也因科學研究受到關注。聖保羅大學研究指出，烘焙與沖煮方式決定咖啡的健康效益，凸顯這項飲品在全球舞台的多重意涵。

巴西「論壇雜誌」（Revista Fórum）報導，聖保羅大學（USP）研究發現，咖啡的烘焙與沖煮方式直接影響健康效益。淺焙或中焙能保留較多抗氧化物，有助心血管健康；深焙則因高溫破壞成分，營養價值相對較低。

研究指出，濾紙或布濾沖煮可去除可能提升壞膽固醇的二萜類（Diterpenoids）物質，相較於義式濃縮或法式濾壓壺更有益健康。另外，咖啡加糖會抵消其代謝益處，增加糖尿病風險。

咖啡不僅是科學研究焦點，也是巴西文化重要象徵。咖啡自19世紀起推動巴西經濟，甚至衍生出「咖啡加牛奶政治」，由聖保羅與米納斯吉拉斯州（MinasGerais）政治人物輪流執政。

20世紀上半葉，咖啡更被塑造成文化符號，用來展現巴西作為現代國家的形象，並透過「睦鄰政策」在美國市場推廣。

報導引述聖保羅坎皮納斯州立大學（Unicamp）教授塞拉芬（Milena Serafim）指出，咖啡深植文化，在世界各地成為生活方式的一部分。她強調，咖啡不僅是日常飲品，更是社交與工作的象徵，顯示巴西咖啡在國際舞台的影響力。

延伸閱讀

駐巴西代表廖志賢訪巴西特林達市 參與耶誕慈善活動

桃機就能喝到莊園級台灣精品咖啡 引進COE冠軍咖啡豆向國際推廣

上班族小確幸！好市多咖啡、披薩即起降價、降幅逾二成

門檻太低？咖啡店難賺錢卻狂開 老闆揭原因：是一種態度

相關新聞

致命美人復仇怪談！日治台灣的異邦人鬼故事

日治台灣的《臺灣日日新報》在1899（明治32）年9月21日刊出了一則名為〈洋妾花終焉怪談〉（洋妾の花の終焉怪談）的文章。同樣是取材自艋舺遊廓一帶的怪談故事，但題名中的漢字「洋妾」一詞卻令人感到好奇。

孩子被困在YouTube怎麼辦？日本專家用3步驟數位排毒

孩子放學就黏上YouTube，已成為台灣雙薪爸媽最畏懼的數位毒癮現象，日本幼教專家真奈江憑藉20年實戰經驗，公開一套「不禁止、不吵架」的3個核心要點，這套方法已在日本3000多組家庭驗證成功，讓孩子在20天內有效降低螢幕時間、重拾專注力，並重建親子信任關係，特別適合忙碌的雙薪家庭應用。

日本東京中延商店街火災1傷 火勢於清晨撲滅

日本東京都品川區一處拱廊商店街「中延商店街」今天發生火災，導致1人受傷，約35輛消防車到現場救火，消防單位在今晨撲滅火勢

不用挨針了！「瘦瘦針」龍頭諾和諾德減重藥丸獲美核准 盤後狂飆9%

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）已獲准在美國銷售旗下暢銷減重針劑「瘦瘦針」Wegovy的口服藥版本，將是與競...

結構近乎受損…英國運河出現「天坑」 多艘船隻受困

英國警方今天表示，施洛普夏郡（Shropshire）一處運河通報出現「天坑」，多艘船隻受困

德國耶誕市集汽車衝撞陰影猶在 網路流竄大量假訊息

德國耶誕市集近年爆發幾起致命攻擊案後已加強安全措施，然而各種惡意假訊息正在社群媒體上流竄，讓人誤以為有伊斯蘭教士在耶誕市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。