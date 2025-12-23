巴西文化符號與經濟推手 咖啡健康效益受關注

咖啡不僅是巴西的文化象徵，也因科學研究受到關注。聖保羅大學研究指出，烘焙與沖煮方式決定咖啡的健康效益，凸顯這項飲品在全球舞台的多重意涵。

巴西「論壇雜誌」（Revista Fórum）報導，聖保羅大學（USP）研究發現，咖啡的烘焙與沖煮方式直接影響健康效益。淺焙或中焙能保留較多抗氧化物，有助心血管健康；深焙則因高溫破壞成分，營養價值相對較低。

研究指出，濾紙或布濾沖煮可去除可能提升壞膽固醇的二萜類（Diterpenoids）物質，相較於義式濃縮或法式濾壓壺更有益健康。另外，咖啡加糖會抵消其代謝益處，增加糖尿病風險。

咖啡不僅是科學研究焦點，也是巴西文化重要象徵。咖啡自19世紀起推動巴西經濟，甚至衍生出「咖啡加牛奶政治」，由聖保羅與米納斯吉拉斯州（MinasGerais）政治人物輪流執政。

20世紀上半葉，咖啡更被塑造成文化符號，用來展現巴西作為現代國家的形象，並透過「睦鄰政策」在美國市場推廣。

報導引述聖保羅坎皮納斯州立大學（Unicamp）教授塞拉芬（Milena Serafim）指出，咖啡深植文化，在世界各地成為生活方式的一部分。她強調，咖啡不僅是日常飲品，更是社交與工作的象徵，顯示巴西咖啡在國際舞台的影響力。