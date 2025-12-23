培養多語國際人才 越南將試行學齡前接觸日韓華語

快訊

中央社／ 河內22日專電

越南政府上週批准一項教育改革計畫，將於明年起在部分學齡前教育機構，以先導試點方式，讓兒童接觸華語、日語和韓語，以培養具有國際競爭力的多語人才。在邊境地區，則會優先推廣寮語和高棉語入門課。

根據越南快訊（VnExpress）近期報導，在越南從去年開始的全國性大改革中，教育改革也是重要一環。越南副總理黎成龍（Le Thanh Long）近日宣布，政府已批准，將從明年開始在部分學前教育機構試驗介紹華語、日語和韓語學習。

該最新政策是越南2025-2035年外語教育戰略的一部分，旨在培養具備優秀外語能力的越南新世代，進而增強其在國內外勞動力市場的競爭力，自明年起，部分學校將逐步推廣讓學前兒童接觸華語、日語和韓語。

而在與寮國與柬埔寨接壤的邊境地區，政府將著重推廣教育機構內的寮語和高棉語課程。

報導指出，這項計畫將「制定並先導針對學齡前兒童華語、日語和韓語的介紹課程；繼續試行小學一、二年級學生華語、俄語、法語、德語、日語和韓語的選修課程，並在有需要以及有條件的教學機構中，推動韓語及德語的通識教育課程」。

除了強化外語能力之外，此計畫也呼籲將外語融入課程內容，並鼓勵學校開設以外語授課的專業課程。

英語仍將是越南學齡前兒童的主要外語，根據越南教育科學研究院統計，目前近47萬名學齡前兒童中，約有57%正在接受英語教學。

在此之前，越南10月已經宣布，將在2030年前，將英語列為一年級學生的必修課。目前在公立學校中，英文為三年級起的必修課。

報導進一步說明，為推進外語教育，計畫也提出了多項配套措施，包括擴大外語教學團隊、招募外籍教師、更新課程和教材、改革考試和評估制度、應用數位科技以及加強國際合作。

越南政府近年強調要發展更具國際競爭力的人才，擺脫國家的「中等收入陷阱」。根據2024年全球英語能力指標（EF EPI）排行，越南得分落入「低熟練程度」，在全球116個非英語母語的國家和地區中排名第63，在亞洲排名第8。

今年，越南的英語程度有所提升，在同樣的年度報告中重回「中等熟練程度」，雖然在全球排名降一名為第64，但在亞洲排名升為第7。

