日本東京中延商店街火災1傷 火勢於清晨撲滅
日本東京都品川區一處拱廊商店街「中延商店街」今天發生火災，導致1人受傷，約35輛消防車到現場救火，消防單位在今晨撲滅火勢。
日本TBS電視台報導，消防等單位表示，今天凌晨0時左右「中延商店街」內一間酒鋪發生火警，共35輛消防車趕赴現場灌救，火勢在約5小時45分鐘後撲滅。起火的兩層樓酒鋪全毀，火勢波及附近4棟建物，合計約100平方公尺被燒毀。
一名40多歲男性在火災中吸入濃煙而嗆傷，已被送往醫院。
中延商店街位於東急池上線荏原中延站與東急大井町線中延站之間，全長約300公尺，常被當地人稱為Skip Road，且深受當地居民喜愛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言