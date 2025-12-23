快訊

三星新手機Galaxy S26系列2月發表「幾乎確定」！處理器這款也不同

2025發生了什麼？年度「10大最」帶你快速回顧今年關鍵時刻

日本東京中延商店街火災1傷 火勢於清晨撲滅

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本東京都品川區一處拱廊商店街「中延商店街」今天發生火災。示意圖／歐新社
日本東京都品川區一處拱廊商店街「中延商店街」今天發生火災。示意圖／歐新社

日本東京都品川區一處拱廊商店街「中延商店街」今天發生火災，導致1人受傷，約35輛消防車到現場救火，消防單位在今晨撲滅火勢。

日本TBS電視台報導，消防等單位表示，今天凌晨0時左右「中延商店街」內一間酒鋪發生火警，共35輛消防車趕赴現場灌救，火勢在約5小時45分鐘後撲滅。起火的兩層樓酒鋪全毀，火勢波及附近4棟建物，合計約100平方公尺被燒毀。

一名40多歲男性在火災中吸入濃煙而嗆傷，已被送往醫院。

中延商店街位於東急池上線荏原中延站與東急大井町線中延站之間，全長約300公尺，常被當地人稱為Skip Road，且深受當地居民喜愛。

日本 火災

延伸閱讀

日重啟全球最大核電廠倒數 東京當局將補助採用零碳電力的企業

日高官支持擁核 陸外交部：引發的慘禍將遠超二戰

日本自民黨代理幹事長會見賴總統 陸外交部：已向日方嚴正交涉

高階電腦模擬火災煙霧 龍潭友達「企業防災教室」啟用

相關新聞

致命美人復仇怪談！日治台灣的異邦人鬼故事

日治台灣的《臺灣日日新報》在1899（明治32）年9月21日刊出了一則名為〈洋妾花終焉怪談〉（洋妾の花の終焉怪談）的文章。同樣是取材自艋舺遊廓一帶的怪談故事，但題名中的漢字「洋妾」一詞卻令人感到好奇。

日本東京中延商店街火災1傷 火勢於清晨撲滅

日本東京都品川區一處拱廊商店街「中延商店街」今天發生火災，導致1人受傷，約35輛消防車到現場救火，消防單位在今晨撲滅火勢

不用挨針了！「瘦瘦針」龍頭諾和諾德減重藥丸獲美核准 盤後狂飆9%

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）已獲准在美國銷售旗下暢銷減重針劑「瘦瘦針」Wegovy的口服藥版本，將是與競...

結構近乎受損…英國運河出現「天坑」 多艘船隻受困

英國警方今天表示，施洛普夏郡（Shropshire）一處運河通報出現「天坑」，多艘船隻受困

德國耶誕市集汽車衝撞陰影猶在 網路流竄大量假訊息

德國耶誕市集近年爆發幾起致命攻擊案後已加強安全措施，然而各種惡意假訊息正在社群媒體上流竄，讓人誤以為有伊斯蘭教士在耶誕市...

日本無差別攻擊事件的防範啟示：把「通魔」當成熊！

在日本妖怪傳說之中，有一種叫做「通り悪魔」的妖怪。這種妖怪會附身在心不在焉的人身上，進一步搗亂這些人的心智。如果遇到這種它，必將招致不幸，唯一能克服這種妖怪的方法，就是保持冷靜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。