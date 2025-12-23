走訪義大利甜點店、包裝廠 看見龐大耶誕節商機

耶誕節在義大利不僅象徵家庭歡聚與宗教節慶，背後也有龐大產業商機。耶誕糕點每年可創造逾新台幣40億元外銷額，耶誕送禮習俗更是帶動食品業、包裝廠下半年業績的重要功臣。

中央社實際走訪相關產業，一家傳承三代的甜點老店Fraccaro，如今所產的8成「耶誕麵包」外銷到全世界，客戶包括台灣；另一家紙箱工廠IMBALLI內，許多產線從幾個月前就已經忙著替客戶印製耶誕禮盒包裝。

● 耶誕麵包風靡全球 台灣偏愛喜氣紅色包裝

走進義大利超市，架上堆滿各式各樣「耶誕麵包」（panettone，或譯為「潘尼朵尼」），這種做工繁複、需長時間發酵的甜點，被視為義大利傳統糕點之王，現成為全球在耶誕節都愛享用的甜點，外銷商機龐大。

根據義大利食品聯盟（Unione Italiana Food）21日發布數據，義大利耶誕麵包及另一種耶誕糕點「黃金麵包」（pandoro），在2024年出口額超過1.13億歐元（約新台幣42億元），其中歐洲的法、德、比利時、瑞士、英國是最大市場，其次是美、加、澳洲、巴西和阿根廷。

亞洲市場近年也節節攀升。創立於1932年的老店Fraccaro總裁佛洛卡羅（Luca Fraccaro）告訴中央社，該店80%耶誕麵包銷售海外，除了歐美，客戶包括亞洲的台灣、新加坡、日本、南韓等，一般最熱銷是果乾、葡萄乾等經典款，但各國客戶特色不同，「舉例來說，台灣客戶通常偏好紅色包裝產品」。

Fraccaro旗艦店面展示著家族老照片，身為家族第三代的佛洛卡羅說，耶誕麵包的靈魂是「天然活酵母」（lievito madre），「從我祖母90多年前創店以來，我們一直傳承培養著同一份活酵母種，以延續傳統風味」。

但想不被潮流淘汰，老店必須兼顧創新，Fraccaro在1999年生產全球第一款「有機認證」耶誕麵包。佛洛卡羅舉例，亞洲顧客通常不喜歡太甜商品，有些顧客顧慮健康不喜攝入太多奶油，因此店家也會因應趨勢調整配方。

● 義大利耶誕愛送美食禮盒 帶動包裝廠業績

義大利人習慣在耶誕節贈送親友客戶禮品，根據義大利農牧協會（Coldiretti）於22日發布調查，每3個義大利人就有1位選擇購買「美食禮盒」。禮盒內容通常是火腿、起司、葡萄酒、橄欖油、松露醬、巧克力等，不同品項價差頗大，超市可買到15歐元（約新台幣550元）平價組合，專賣店禮盒則可達台幣數千或上萬元。

鑒於許多顧客購買時會在意禮盒外觀，「禮盒包裝」也變成商家另類戰場。義大利頂級餅乾BABBI今年宣布，找知名插畫家瓦洛多（Chiara Varotto）推出耶誕限量版鐵盒、吊飾球，標榜禮盒吃完還有收藏價值。

記者實地走訪一家位在北義的IMBALLI公司的工廠，其幫義大利費列羅集團（Ferrero）製作包裝，產品包括暢銷全球的金莎、健達巧克力等。公司總裁拜蘭（ Marco Ballan）告訴中央社，耶誕禮盒是需求量最高的季節性訂單，常提早好幾個月就開始接單製作，「工廠內耶誕節來得特別早，有時剛過完暑假就會看到印好的耶誕禮盒」。

紙箱包裝業在當代的挑戰是必須符合環保趨勢。拜蘭引領記者參觀高度自動化的工廠，他強調相信企業未來的競爭力在於「永續」，因此公司除了致力以回收廢料生產新紙，機器運轉產生的蒸汽也被用於供暖，工廠並大規模安裝太陽能板提供綠能。

對於不少民眾擔憂耶誕包裝箱破壞環境，義大利包裝盒製造商協會主席梅卡羅齊（Andrea Mecarozzi）近日向義媒表示，義大利紙板回收率高達92.5%，居歐洲之首，且用於生產瓦楞紙板的原料89%來自回收材料，很多顧客也願意重複利用紙箱寄送，有助將傷害減到最低。