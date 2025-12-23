不用挨針了！「瘦瘦針」龍頭諾和諾德減重藥丸獲美核准 盤後狂飆9%

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）已獲准在美國銷售旗下暢銷減重針劑「瘦瘦針」Wegovy的口服藥版本，將是與競爭同業禮來（Eli Lilly）爭奪市占的關鍵一大步，消息激勵諾和諾德ADR在周一（22日）盤後狂飆超過9%

諾和諾德周一表示，這款口服藥已獲美國食品藥物管理局（FDA）核准，將於明年1月初在美國開賣。

綜合路透與彭博資訊報導，這款藥丸含有25毫克司美格魯肽（semaglutide，一種長效的GLP-1受體激動劑藥物），與注射型的Wegovy與 Ozempic 使用相同有效成分，並將以Wegovy品牌販售。

這款口服藥對諾和諾德要擊敗禮來的策略至關重要，因為禮來已透露，旗下口服減重藥最快可能3月獲得批准，這代表諾和諾德的領先時間恐怕只有短短幾個月。

消息公布後，諾和諾德的美國存託憑證（ADR）在盤後交易大漲9.3%，報每股52.59美元 ；但今年以來截至周一收盤股價累計下跌45%，反映在禮來激烈競爭下，投資人對其市場地位存有疑慮。

諾和諾德近期在其一手打造的減重藥市場中苦苦競爭，旗艦產品Wegovy已被禮來的Zepbound搶走部分市占，而直接對照試驗顯示，Zepbound能幫助患者減掉更多體重。此外，諾和諾德的下一代針劑CagriSema在研究中的減重效果，也未達公司先前承諾的水準。

這家丹麥製藥商正寄望這款新的減重口服藥帶動成長，並表示將透過遠距醫療平台以及傳統銷售通路同步販售。

一項為期64周的後期臨床試驗顯示，每日一次服用25毫克口服司美格魯肽的受試者，平均體重減輕16.6%，而安慰劑組僅減輕2.7%。

該藥丸獲准用於成人慢性體重管理，適用對象為肥胖或過重且至少合併一項相關健康問題的患者。此舉可能為全球市場打開數千萬名尚未被觸及的患者大門，而這塊市場預估在下個十年將達到每年約1,500億美元的規模。

遠距醫療公司Welldoc的首席AI長艾爾（Anand Iyer）表示：「隨著新的適應症開放、口服版本上市，將會看到患者基礎出現巨大成長。」

美國政府數據顯示，約40%美國成年人屬於肥胖；根據健康政策研究機構KFF上月公布的民調，約12%的美國人表示目前正在使用GLP-1類藥物。

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）旗下暢銷減重針劑「瘦瘦針」Wegovy。路透
丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）旗下暢銷減重針劑「瘦瘦針」Wegovy。路透

