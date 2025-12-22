教宗晤梵蒂岡樞機發表談話 勸勉教會展現更多包容

快訊

中央社／ 梵蒂岡22日綜合外電報導
羅馬天主教教宗良十四世(圖)今天在梵蒂岡對在座樞機主教發表年度耶誕談話。路透
羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在梵蒂岡對在座樞機主教發表年度耶誕談話，他打算延續前教宗方濟各的改革，並讚揚方濟各致力推動普世天主教會展現更多包容。

路透社報導，教廷首位美國籍教宗良十四世告訴他們，方濟各（Pope Francis）是具有「先知聲音」的領袖，他致力建造「充滿喜樂、對所有人敞開以及關顧最貧困者」的教會。方濟各今年4月辭世，享壽88歲。

方濟各擔任全球14億天主教徒的領袖長達12年，過去對樞機主教發表耶誕談話時，常對他們的工作提出強烈批評，例如方濟各過去幾次在長篇談話中列舉教廷的種種弊病。

與方濟各相比，風格較圓融的良十四世僅發表15分鐘談話，且未提出類似譴責，但重申方濟各牧職期間注重的許多議題。

教宗提醒說，推動教理講授須避免「陷入僵化或意識形態」，也說梵蒂岡複雜的組織架構「不應成為工作進展的負擔或阻礙」。

良十四世在演說中感嘆人際衝突有時會影響教廷運作，「掃興的是，我們觀察到一些與權力運作、爭強好勝或追求個人利益有關的互動，改變速度十分緩慢」。

他說道：「我們不禁要問：在羅馬教廷（RomanCuria）內是否有可能交朋友？」

教宗還呼籲「羅馬教廷擔起更多傳教使命，機構、部門與各項職責須以當今教會、牧靈和社會重大挑戰為出發點，不僅僅是維持日常運作而已」。

