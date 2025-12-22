德國耶誕市集汽車衝撞陰影猶在 網路流竄大量假訊息

快訊

中央社／ 柏林22日綜合外電報導
圖為2025年12月20日，在德國馬德堡，德國總理（左四）、夫人夏洛特（左三）和馬德堡市長（左二）在紀念2024年馬德堡聖誕市場汽車衝撞襲擊事件一周年。2024年12月20日，一輛SUV衝入馬德堡聖誕市場人群，造成6人死亡，數百人受傷。歐新社
德國耶誕市集近年爆發幾起致命攻擊案後已加強安全措施，然而各種惡意假訊息正在社群媒體上流竄，讓人誤以為有伊斯蘭教士在耶誕市集上帶領祈禱，或男性穆斯林大批湧入市集。

法新社事實查核團隊進一步調查了在網路上流傳的錯誤資訊，這些訊息增強了極右派關於移民和社會「伊斯蘭化」的論述。

近期有影像和影片顯示，據稱是男性穆斯林或「伊斯蘭主義移民」的人群在漢堡（Hamburg）及斯圖加特（Stuttgart）的耶誕市集聚集。

但法新社的調查發現，這些畫面其實出自其他場合，包括伊斯蘭團體「穆斯林互動」（MuslimInteraktiv）去年10月的集會，該團體已因過於激進而被查禁；還有敘利亞人去年底慶祝總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台。

此外，還有多張生成式人工智慧（AI）產出的照片顯示，耶誕市集採取誇張的安全措施，例如市集被1公尺高的帶刺鐵絲網圍起來，或有軍用車輛在周圍待命。

德國東部城市馬德堡（Magdeburg）耶誕市集去年發生汽車衝撞攻擊，導致6人喪命、300多人受傷，兇嫌是來自沙烏地阿拉伯、具有強烈反伊斯蘭立場的男性精神科醫師。

在2016年，一名突尼西亞男子在聖戰相關動機驅使下駕駛卡車衝撞柏林耶誕市集，造成13人身亡。

今年12月中旬，德國當局宣布逮捕5名分別來自埃及、敘利亞跟摩洛哥的男子，他們涉嫌參與伊斯蘭主義相關陰謀，計劃衝撞巴伐利亞邦（Bavaria）一處耶誕市集。

德國非營利組織「監測、分析與策略中心」（Centre for Monitoring, Analysis and Strategy）的惡意假訊息研究員弗呂維爾特（Lea Fruehwirth）表示，耶誕市集因其情感關聯，經常成為惡意假訊息的目標。

弗呂維爾特談到，耶誕節象徵著喜悅、社群的溫暖和安全，「指控穆斯林想要暴力破壞這幅理想化景象的論述因此能激起許多情緒」。

她認為，編造虛假貼文的人可能是試圖「播下不信任種子並加深社會分歧，例如俄羅斯惡意假訊息活動的目的就是如此。」

