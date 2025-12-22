星國男涉不實威脅被起訴 最高判10年徒刑或併科罰金

快訊

中央社／ 新加坡22日專電

一名新加坡男子涉嫌製造不實恐怖威脅遭到起訴。新加坡律師今天表示，當局依照聯合國（反恐怖主義措施）條例將他逮捕，若罪名成立，最高可判處10年有期徒刑、處以最高新幣50萬元罰金或併科。

新加坡警察部隊今天發布新聞資料指出，警方昨天接獲報案指在「聖若瑟堂（St Joseph’s Church）」發現可疑物品，當局隨後依法逮捕一名26歲新加坡籍男子。初步調查發現，這名男子涉嫌在教堂內放置形狀類似易爆物品的裝置，自導自演這起事件。

當局指出，這名男子被認為是單獨行動，目前尚無證據顯示此案涉及宗教動機或恐怖主義行為。這名男子已被起訴、法院裁定其還押候審，期間將接受精神鑑定。新加坡律師鍾庭輝（Chung Ting Fai）今天告訴中央社，當局依照聯合國（反恐怖主義措施）條例將他逮捕，若罪名成立，最高可判處10年有期徒刑、處以最高新幣50萬元罰金或併科。

聯合早報報導，因發現可疑物而關閉的聖若瑟堂今天重啟，參加首場活動信眾雖感到擔憂，但在事件解決後，不認為會影響他們日後參加教堂活動的安全感。

報導指出，新加坡內政部高級政務部長費紹爾（Muhammad Faishal Ibrahim）在臉書發文，呼籲各界團結一致、跨越宗教界線，以同理、關懷與團結彼此扶持。他重申新加坡是一個多元族群、多元宗教的國家，相互尊重、理解，以及無懼的宗教信仰自由，是形塑國民身分的重要基石，必須拒絕任何製造恐慌或挑動對立的行為，並保持高度警覺，共同守護社會的凝聚力。

