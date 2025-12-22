對吃「踩不了煞車」 瘦瘦針使用者停藥陷兩難

快訊

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導

「就像開關被打開一樣，飢餓感瞬間排山倒海而來。」

「瘦瘦針」使用者坦雅．霍爾（Tanya Hall）多次嘗試停藥，但每次一停用，腦中就會響起叫她吃東西的聲音，震耳欲聾。

「瘦瘦針」為許多人做到節食永遠辦不到的事，那個即使已經吃飽，腦中仍不斷催促進食的背景噪音被徹底關掉，為原本以為不可能瘦下來的人帶來全新體態、全新心情，甚至在許多情況下，翻轉了人生

但問題在於這種藥能不能一直用下去，目前沒人能給出答案。這是新型藥物，長期使用可能產生的副作用才剛開始浮現。

如果試著停藥會怎麼樣？英國廣播公司（BBC）訪問的兩名過來人，分享了她們的故事。

●坦雅

在大型健身公司擔任業務經理的坦雅，老覺得自己在公司是「冒牌貨」，而她之所以會開始使用週纖達（Wegovy）只為了證實一件事：體重過重的她，總覺得業界因為身材問題，從未重視過她的意見。

如果瘦下來，別人是不是就會更認真地看待她呢？

坦雅說，她的懷疑最終得到了證實，因為使用瘦瘦針後，開始有人主動恭喜她減重成功，她覺得自己得到了更多尊重。

代價也隨之而來。治療的前幾個月，坦雅飽受失眠、噁心、頭痛困擾，甚至開始掉髮，「我的頭髮是一把一把地掉」；這未必是藥物直接造成，但快速減重本身就是潛在原因。

在體重方面，她確實達到期待中的成果，「我大概瘦了3石半（約22公斤）」。現在，18個月過去了，這場最初只是小小實驗的嘗試徹底改變了她的人生，她瘦了6石（38公斤）。

之後她多次嘗試停藥，但每次停藥後的幾天內，她的進食量會多到連自己都「嚇壞」。她陷入兩難：是要繼續服藥並忍受副作用，還是要跳入未知的恐懼中？

醫師朱拜迪（Hussain Al-Zubaidi）說，目前的證據顯示，停藥後1至3年會有「相當比例的」復胖，「大約有60%到80%的減重量會回來」。

●艾倫

艾倫．奧格利（Ellen Ogley）決心不讓這種情況發生。她之所以開始使用減重藥，是因為人生到了「關鍵轉折點」。她體重過重，以至於在一項重要手術前必須簽署告知風險的切結書，承認自己可能無法活著下手術台。

艾倫說，服用「猛健樂」（Mounjaro）是她「最後機會」。

「我以前心情一有波動就會靠吃宣洩，無論開心還是難過都會大吃，完全踩不了煞車。」

但當她開始使用瘦瘦針，衝動與雜音瞬間消散，沒了對食物的執念，艾倫得以重新設計自己與飲食的關係。她開始研究營養學，建立健康飲食，讓身體獲得所需的能量。

隨著體重下降，艾倫可以做更多的運動，心情低落時，她也會選擇跑步，而不是「到廚房狂吃」。但一停用「猛健樂」，艾倫就開始復胖，頓時讓她感到「心態有點崩了」。

至於坦雅，她過去幾個月體重保持穩定，藥物的效用似乎不再明顯，但她仍不打算停用。她終於達到自己覺得舒服的體重，每次嘗試停藥，快速復胖的恐懼都會讓她重新開始用藥。

坦雅說：「我過去38年的人生都與過重為伍，直到現在我瘦了6石（38公斤），這讓我心裡有一部分覺得對這藥上了癮，它帶給我一種感覺，讓我覺得我終於能掌控自己生活。」

講到這，坦雅停頓了一下。她忖思，或許反過來說，是藥物在控制著她。

坦雅仍決定繼續用藥，也完全了解這樣決定的利與弊；艾倫則覺得這一章已經結束。

減了超過8石（51公斤）的艾倫說：「我想讓大家知道，停用猛健樂，同樣可以維持健康。」

體重 人生 減重

延伸閱讀

相關新聞

日本無差別攻擊事件的防範啟示：把「通魔」當成熊！

在日本妖怪傳說之中，有一種叫做「通り悪魔」的妖怪。這種妖怪會附身在心不在焉的人身上，進一步搗亂這些人的心智。如果遇到這種它，必將招致不幸，唯一能克服這種妖怪的方法，就是保持冷靜。

熊貓曉曉蕾蕾免預約觀覽最後一天 大批粉絲到日本上野動物園排隊

在日本的最後一對大熊貓曉曉和蕾蕾已確定將歸還中國。周日（21日）是最後一天可以不用預約便能觀覽牠們的日子，上野動物園迎來大批「粉絲」...

京都住1晚只要300！降價潮衝擊小型旅館 原因非單純陸客減少

近來日媒報導「京都住宿價格下跌」。根據Livedoor分享、居住京都多年，有10年飯店訂價實務經驗的經營顧問Florian在YT頻道「Florian京都的法國人」發布影片，分析京都住宿行情下跌的真正原因。

價格差一倍 南韓餐廳改用陸製泡菜 本土泡菜救得回市場嗎？

在首爾西邊約30公里的仁川，一間南韓泡菜工廠依循30多年來醃製高麗菜的流程運作，但老闆金致恩（Kim Chieun，音譯...

面對戰亂也不怕！台籍醫生在蘇丹慈悲救人

「我沒有預期到會遇到El-Fasher（法舍）被攻陷，造成大量傷患的情況，我沒有預期到有這麼多嚴重不良（的患者），嚴重貧血的比例會這麼高。」

大阪世博爆紅「洗澡機」推平價版一台售價僅約30萬 預計明年開賣

在今年大阪世界博覽會引發大排長龍的「人類洗澡機」，開發商宣布將推出平價版，預計在明年開賣，每台售價僅145萬日圓（新台幣...

