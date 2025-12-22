熊貓曉曉蕾蕾免預約觀覽最後一天 大批粉絲到日本上野動物園排隊
在日本的最後一對大熊貓曉曉和蕾蕾已確定將歸還中國。周日（21日）是最後一天可以不用預約便能觀覽牠們的日子，上野動物園迎來大批「粉絲」，在動物園大排長龍，只為隔着玻璃與曉曉、蕾蕾見上一面。
上野動物園從清晨就排起了長隊，在開園後約一個半小時就停止接待顧客。
為應對直至1月25日最終公開日前可能湧入的大量人潮，上野動物園12月16日起把熊貓館參觀時間限制為約1分鐘，並於23日起啟動網上預約系統，最後12天更將採取抽選制。
這對雙胞胎2021年6月在園內出生，自其父母2024年歸還中國後，便成為園內唯一的熊貓。此次歸還後，日本將迎來自1972年日中邦交正常化以來，首次沒有熊貓公開展示的時期。
