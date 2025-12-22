快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
面臨過度觀光問題的京都，住宿價格卻持續崩跌。圖為日本京都通往清水寺的街道上擠滿了遊客。 路透
京都住宿價格下跌了。日本入口網站Livedoor分享，居住京都多年、有10年飯店訂價實務經驗的經營顧問Florian在YT頻道「Florian京都的法國人」發布影片，分析京都住宿行情下跌的真正原因。

Florian指出，住宿價格下滑的確是事實，但並非單純因為「中國觀光客減少」。他表示，關鍵在於過去以中國大陸團客為主要客源、房間數超過100間的大型飯店在流失團客後，為了彌補大量空房，不得不大幅調降原本提供給個人旅客的房價，結果引發整體市場的價格競爭。

這波降價潮對中小型飯店的衝擊尤為明顯。他指出，房間數約10至60間的小型飯店，原本就不太依賴中國團客，卻被迫捲入價格戰。「原本會選擇小型旅館的旅客，現在發現用同樣的價格，就能入住服務與設施更完善的大型飯店，自然轉向後者。」他坦言，這讓不少小型旅館業者陷入苦撐狀態。

影片中提到，京都甚至出現「一人一晚1500日圓」（約新台幣305元）的破盤價。這樣的價格「比在法國吃一餐麥當勞還便宜」，顯示市場已出現明顯失衡。更嚴峻的是，住宿價格下跌的同時，營運成本卻持續上漲。他指出，京都對飯店管理規範嚴格，包括要求24小時配置工作人員等，使人事與經營成本不斷增加，對小型飯店造成沉重負擔。

他最後指出，京都一方面面臨過度觀光問題，另一方面住宿價格卻持續崩跌，顯示並非需求不足，而是供給結構出現問題，並呼籲相關單位應重新檢視飯店總房間數與制度設計，以免產生更嚴重的影響。

京都住1晚只要300！降價潮衝擊小型旅館 原因非單純陸客減少

