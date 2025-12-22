奈及利亞130名學童獲釋 綁架案人質全數脫困
奈及利亞總統府發言人今天表示，當局已確保11月遭槍手從一所天主教學校綁架的130名學童獲釋。本月稍早，已有100名學童獲釋。
總統發言人達爾（Sunday Dare）在社群平台X上發文稱：「又有130名遭綁架的尼日州學生獲釋，已無人被俘。」
路透社報導，另一名發言人也在X上貼文表示：「剩下的130名遭恐怖分子綁架的學童現已獲釋。他們預計將於明天抵達明納（Minna），與父母重聚共度耶誕節。」
他補充說：「學童的獲釋是基於一場由軍事情報主導的行動。」
11月下旬，數百名學生與教職員在奈及利亞中北部尼日州（Niger state）的聖瑪麗（St Mary's）男女合校寄宿學校遭到綁架。
這起攻擊事件發生之際，奈及利亞正籠罩在一波大規模綁架浪潮中，令人聯想起2014年伊斯蘭激進組織「博科聖地」（Boko Haram）在奇博克鎮（Chibok）綁架女學生的惡名昭彰事件。
這個西非國家正遭受多重相互關聯的安全問題困擾，從東北部的聖戰分子到西北部的武裝「土匪」幫派事件等。
據法新社報導，在整起事件中，從聖瑪麗學校被帶走的確切人數一直不清楚。
最初，奈及利亞基督教協會（CAN）表示，在鄉下村莊帕皮里（Papiri）發生攻擊後，有315名學生與教職員工下落不明。
其中約50人在事發後立即逃脫，政府則於12月7日確保約100人獲釋。
這意味著在今天宣布救出130人之前，外界認為仍有約165人被囚禁。
但一名聯合國消息人士告訴法新社，所有被帶走的人似乎都已獲釋，因為數十名被認為遭綁架的人，實際上在攻擊事件中已設法逃跑並自行返家。
目前尚不清楚是誰從寄宿學校擄走了這些孩子，也不清楚政府是如何確保他們獲釋。分析人士指出，根據過往的救援行動判斷，當局很可能支付了贖金，儘管法律上禁止向綁匪支付贖金。
