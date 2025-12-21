大阪世博爆紅「洗澡機」推平價版一台售價僅約30萬 預計明年開賣

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
在大阪世博爆紅的「洗澡機」將推出平價版，預計明年底前販售，一台售價約新台幣30萬元。圖／截自網路
在大阪世博爆紅的「洗澡機」將推出平價版，預計明年底前販售，一台售價約新台幣30萬元。圖／截自網路

在今年大阪世界博覽會引發大排長龍的「人類洗澡機」，開發商宣布將推出平價版，預計在明年開賣，每台售價僅145萬日圓（新台幣29萬元），和日前公布的世博展示版預期定價6,000萬日圓相比，可說親民許多。

相較於充滿未來感的世博展示版，這款「社會實裝版」的洗澡機較像方形浴缸，使用者能打開邊門坐進去，接著浴缸內會開始注水，利用名為「fine-bubble」技術所產生的細微泡沫，深入清潔使用者的毛孔，不需要洗髮精或擦洗，就能在約10分鐘內完成洗澡；水面上部分則使用相同技術的蓮蓬頭清洗。

開發商Science表示，這款洗澡機將從明年3月開始，先提供給長者照護設施，明年底前開始販售給一般民眾。

董事長青山恭明表示，這台機器將「同時減輕使用者和照護者（洗澡）的負擔」，「我們已創造真實世界版本的人類洗澡機，能夠幫你從頭清潔到腳」。

人類洗澡機的構想最早出現在1970年大阪世博，在時隔55年後，於今年大阪世博重出江湖。據該公司表示，這台機器今年世博共吸引約1,300名訪客試用，並收到來自國內外希望這項技術商業化的請求。

