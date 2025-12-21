試煉中帶來希望 巴洛爾燈籠照亮菲律賓耶誕節

隨著耶誕節臨近，菲律賓各地住家、教堂與街道再度被絢麗的巴洛爾燈籠（parol）照亮，這種星形燈籠已成為菲律賓耶誕季節的代表性符號。

巴洛爾燈籠源自基督信仰傳統、聖經中引導「東方三賢士」前往耶穌誕生地的「伯利恆之星」。對許多菲律賓人而言，它不僅象徵信仰，也為充滿試煉的生活帶來希望。

馬尼拉市聖母升天教堂神父馬杜古魯朗（Hans Magdurulang）告訴中央社，作為天主教徒，菲律賓人珍視這顆星的象徵意義，把它視為人生的指引，不只是星星本身，還有星星所發出的光。

馬杜古魯朗強調，這道光引導信徒邁向救贖，提醒人們耶誕節不僅是派對、新衣或禮物，最重要的是這顆星所象徵的「希望」。

根據教會文件，巴洛爾燈籠早年被用於照亮小路，引導信徒走到教堂參加「晨間禮拜」。隨著時代演變，巴洛爾燈籠逐漸成為菲式耶誕裝飾。

菲律賓號稱擁有全球最長的耶誕季節，耶誕氣氛早自每年的9月就可感受到。馬杜古魯朗說：「當民眾在9月開始掛燈籠時，也同時看見『希望』。即使國家面臨各種挑戰、考驗與天災，巴洛爾燈籠仍提醒人們，明天會更好。」

巴洛爾燈籠通常是以竹枝為支架，簡樸版覆以玻璃紙，豪華版則貼以貝殼片。燈籠師父多透過師徒制傳授製造技法，隨著耶誕節的腳步趨近，到處可見販賣燈籠的臨時小店。

有近40年製作經驗的燈籠師父利托（Lito）介紹，他使用LED燈與IC電流順序控制器讓燈籠發光，價格則依尺寸而異，大型巴洛爾燈籠約售5000披索（約新台幣2700元），中型約3500披索，小型約1500披索。

利托說，今年銷售表現「尚可」，去年情況較佳。

年輕燈籠工匠阿哈尼爾（Arhaniel）表示，製作巴洛爾燈籠需要高度耐心與細心，特別是在處理脆弱材料時，「貝殼片很薄，黏貼到骨架時若用力過大，就會破裂」。

阿哈尼爾補充，燈籠多半採即興方式設計，不會事先繪製圖稿，「我們是邊做邊想接下來如何裝飾」。

隨著耶誕節腳步逼近，成千上萬盞巴洛爾燈籠在菲律賓各地閃耀，映照出融合信仰、韌性與節慶的文化傳統，也炒熱耶誕氣氛。