肩負改革7年 諾貝爾文學獎評選機構常任秘書請辭

中央社／ 斯德哥爾摩20日綜合外電報導

瑞典學院（Swedish Academy）今天表示，其常任秘書馬姆（Mats Malm）領導這個負責頒發年度諾貝爾文學獎的知名機構7年後，將辭去職務。

自2026年6月1日起，學院院士、作家兼記者卡爾伯格（Ingrid Carlberg）將接任常任秘書一職。

學院發言人赫德貝里（Louise Hedberg）對法新社表示：「他（馬姆）已擔任該職位7年，現在希望交棒給卡爾伯格。」

馬姆在聲明中表示：「能以常任秘書的身分為學院服務是一種榮幸。7年是一個合理的任期，因此作為我職責的一部分，我已準備好進行職務交接。」

文學史學家馬姆2019年6月接任這個職務時，瑞典學院正因醜聞陷入動盪。該醜聞揭露了其18名成員之間的權謀、利益衝突、性騷擾以及噤聲文化。

長期被視為瑞典文化守護者的瑞典學院，其困境始於2017年11月，當時學院內部對如何處理與法國人阿爾諾（Jean-Claude Arnault）的密切關係產生分歧；阿爾諾被控性侵，隨後被定罪。

阿爾諾的妻子是瑞典學院院士佛羅絲登松（Katarina Frostenson），她在#MeToo反性騷擾運動高峰期，因這起醜聞辭職。

受到這場風波影響，學院將2018年的諾貝爾文學獎延後至隔年頒發，這是70年來首次延期。

馬姆隨後接任常任秘書，肩負起修復這個文學機構形象的艱鉅任務。

