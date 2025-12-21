德國女工程師藍源升空 首位輪椅使用者太空之旅

快訊

中央社／ 休士頓20日綜合外電報導

一名德國女性工程師今天搭乘藍源公司（Blue Origin）火箭完成短暫太空之旅，成為第一位完成這類壯舉的輪椅使用者。

法新社報導，美國億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的藍源，上午8時15分自德州基地展開新謝波德號（New Shepard）執行次軌道任務。

這次飛行的乘客之一，是任職於歐洲太空總署（European Space Agency）的航太與機電整合工程師班特豪斯（Michaela Benthaus）。她在約10分鐘飛行期間，跨越距離地球表面超過100公里、象徵太空邊界的卡門線（Karman line）。

班特豪斯因越野自行車意外導致脊髓受傷，目前必須仰賴輪椅代步。

她在公司發布的影片中表示：「意外發生後，我才真正意識到，對於身心障礙者來說，我們的世界還是充滿障礙。」

班特豪斯補充：「如果要建立一個真正包容的社會，就應該在所有層面實現包容，而不是只在自己想做的部分如此。」

這枚全自動火箭垂直升空後，載客艙體於飛行途中分離，最後在降落傘的緩衝下平穩降落於德州沙漠。

這是藍源第16次載人飛行。該公司提供太空旅遊服務多年，雖然價格未公開，但已載運數十人升空，包括流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）及「星艦迷航記」（Star Trek）演員威廉沙特納（WilliamShatner）。

在民營太空公司競逐領先地位之際，邀請高知名度乘客意在維持公眾關注。

另一家公司維珍銀河（Virgin Galactic）也提供類似的次軌道飛行體驗。

但藍源同樣希望在軌道飛行市場與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）一較高下。

今年，藍源已利用體型更大的新葛倫（New Glenn）火箭成功完成兩次無人軌道飛行，火箭威力遠勝新謝波德號。

