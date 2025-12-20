快訊

北市隨機殺人…路過民眾幫忙止血 衛生局揭染愛滋機率：不需擔憂

緊急煞車仍碰上！印度客運列車撞象群 5節車廂脫軌、大象7死1傷

中央社／ 新德里20日綜合外電報導
印度東北部近日發生一起客運列車撞上象群的事故，造成7頭大象當場死亡、另1頭大象受傷，列車上乘客無人受傷。圖／路透社
印度東北部近日發生一起客運列車撞上象群的事故，造成7頭大象當場死亡、另1頭大象受傷，列車上乘客無人受傷。

法新社報導，這起事故發生在印度東北部阿薩姆邦（Assam），超過4000頭野生大象棲息此地，約占全印度2萬2000頭野生大象的20%。

阿薩姆邦高階警官芮迪（V.V. Rakesh Reddy）告訴法新社，這次事故造成7頭大象死亡，另有1頭大象受傷，並表示「列車司機發現象群後已緊急煞車，但大象仍與列車相撞」。

從偏遠地區米左拉姆邦（Mizoram）開往新德里（New Delhi）的這班列車，因撞上象群導致5節車廂脫軌。

印度鐵路公司（Indian Railways）發言人夏瑪（Kapinjal Kishore Sharma）指出，新德里當局已在指定的「大象通道」沿線實施限速，但此次事故地點不在限速區內。

砍伐森林並大興土木一事迫使大象離開棲地覓食，導致象群與人類發生的衝突日增。

印度國會的統計資料顯示，在2023-2024年度，全印度共有629人因大象事故喪命。

