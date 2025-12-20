快訊

北車隨機攻擊案 星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相

憲法法庭排除異議者援引釋字601號 憲法學會：援引失當成憲法惡例

聽新聞
0:00 / 0:00

義大利古蹟收費再+1 近距離參觀羅馬特雷維噴泉須付2歐元

中央社／ 羅馬19日綜合外電報導
為因應觀光公害，明年2月起市民以外遊客若想近距離參觀當地知名景點特雷維噴泉，須支付2歐元（約新台幣74元）入場費。圖／法新社
為因應觀光公害，明年2月起市民以外遊客若想近距離參觀當地知名景點特雷維噴泉，須支付2歐元（約新台幣74元）入場費。圖／法新社

義大利首都羅馬的官員今天表示，為因應觀光公害，明年2月起市民以外遊客若想近距離參觀當地知名景點特雷維噴泉（Trevi Fountain），須支付2歐元（約新台幣74元）入場費。

法新社報導，建於18世紀的巴洛克名作特雷維噴泉，是無數遊客造訪永恆之城羅馬的首要景點。遊客也通常會在許願後將1枚硬幣拋入噴泉內。

這項傳統如此強大，當局每週可收集到總額達數千歐元的硬幣，來捐給天主教慈善機構明愛會（Caritas）。

羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）在記者會上指出，截至本月8日，今年共有約900萬名遊客造訪特雷維噴泉前方區域，平均每天3萬人，如此龐大人潮造成「動彈不得」，形成眾所周知的觀光公害問題。

這不是義大利當局首次對觀光景點實施收費。羅馬的萬神殿（Pantheon）已自2023年起向遊客收費，威尼斯也從去年開始在旺季向觀光客收取入城費。

特雷維噴泉位於公共廣場，未來從遠處觀看仍然免費，但想要靠近則須購票。嘉提葉里表示，市府估計這項門票1年可帶來650萬歐元（約新台幣2億4000萬元）收入。

嘉提葉里還宣布，明年2月1日起羅馬市府也將對另外5處景點收取門票，票價為5歐元（約新台幣185元）。

羅馬 觀光景點 義大利 觀光客

延伸閱讀

TPBL／克羅馬達千分里程碑 雲豹不敵國王吞2連敗

影／世界金獎齊聚！義大利、日本重量級團隊引爆嘉市國際管樂節

「艾蜜莉在巴黎」來到羅馬 莉莉柯林斯穿梭名勝地標 秀Y2K經典骨董包

義大利深陷中國經貿侵襲 貿易逆差、中資併購擴大

相關新聞

涉在日本公廁性侵8旬老翁…41歲陸籍男被捕認罪 工作地點也曝光

日媒12月20日報導，一名大陸籍男子涉嫌於9月在日本大分縣公廁性侵一名80多歲老翁而被捕，他在接受警方盤問時承認指...

義大利古蹟收費再+1 近距離參觀羅馬特雷維噴泉須付2歐元

義大利首都羅馬的官員今天表示，為因應觀光公害，明年2月起市民以外遊客若想近距離參觀當地知名景點特雷維噴泉（Trevi F...

德國驚傳丈夫下藥性侵妻子還錄影上網 法院判囚8年半

法國亞維儂2024年發生一起震驚整個社會的案件，72歲男子畢立可（Dominique Pelicot）承認近10年間下藥...

詐騙犯慘了！新加坡強制鞭刑12月30日上路 最少6下、最多可處24下

新加坡政府今天表示，依照國會為了打擊詐騙案激增而於11月通過的刑法修正案，本月30日起詐騙犯將面臨最多24下鞭刑強制處罰

亞桑傑檢舉諾貝爾獎 違反和平獎原則促進戰爭

維基解密創辦人亞桑傑17日向瑞典當局檢舉，諾貝爾獎基金會涉嫌協助戰爭罪等罪行。他認為諾貝爾獎基金會違反諾貝爾遺囑頒發和平...

2025年全球10大事件出爐 川普重返執政、關稅戰與AI熱潮上榜

從川普重新執政、加薩走廊停火、美國關稅引發貿易爭端到投資大舉湧入人工智慧領域，以下為法新社所列出足以定義2025年的全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。