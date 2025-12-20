涉在日本公廁性侵8旬老翁…41歲陸籍男被捕認罪 工作地點也曝光

日媒12月20日報導，一名大陸籍男子涉嫌於9月在日本大分縣公廁性侵一名80多歲老翁而被捕，他在接受警方盤問時承認指控。

綜合東京放送公司（TBS）、OBS大分放送等日媒報導，嫌犯為41歲大陸籍男子，是大分縣豐後大野市一家企業的員工，如今因涉嫌非自願性行為被捕。

警方指，他涉嫌於9月6日晚上8時左右，在大分縣一個公廁性侵一名80多歲老翁。老翁向警方報案稱遭到性侵。

日媒指，嫌犯在接受警方盤問時承認指控，表示「沒有錯」。

警方正調查案發時的具體情況，包括兩名男子是否相識。

文章授權轉載自《香港01》