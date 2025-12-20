涉在日本公廁性侵8旬老翁…41歲陸籍男被捕認罪 工作地點也曝光
日媒12月20日報導，一名大陸籍男子涉嫌於9月在日本大分縣公廁性侵一名80多歲老翁而被捕，他在接受警方盤問時承認指控。
綜合東京放送公司（TBS）、OBS大分放送等日媒報導，嫌犯為41歲大陸籍男子，是大分縣豐後大野市一家企業的員工，如今因涉嫌非自願性行為被捕。
警方指，他涉嫌於9月6日晚上8時左右，在大分縣一個公廁性侵一名80多歲老翁。老翁向警方報案稱遭到性侵。
日媒指，嫌犯在接受警方盤問時承認指控，表示「沒有錯」。
警方正調查案發時的具體情況，包括兩名男子是否相識。
延伸閱讀：
日本拘42歲中英雙重國籍男 涉北海道新幹線車內性侵10多歲女子
陸男持刀闖東京迪士尼海洋飯店宴會廳嚇壞賓客 傳搭JR逃走被捕
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言