WHO傳統醫學峰會印度舉行 盼納入全球主流醫療體系

世界衛生組織（WHO）傳統醫學全球高峰會近日在印度舉行，阿育吠陀部次長科特查接受中央社訪問表示，這次峰會分享印度推動傳統醫學，及應用在非傳染性疾病的經驗；接下來也將在此領域與20多個國家進行雙邊會談。

第2屆世界衛生組織傳統醫學全球高峰會（WHOGlobal Summit on Traditional Medicine）17日到19日在印度新德里進行，這次峰會有來自100多個國家或地區的政府部門官員、科學家、傳統醫學從業人員參與。

本次峰會的主題是「恢復人類與地球的平衡：福祉的科學與實踐」（Restoring Balance for People andPlanet: The Science and Practice of Well -Being），各方代表針對推動傳統醫學的科學研究、監管規範、系統整合、創新發展等方向做探討。

印度阿育吠陀部（Ministry of AYUSH）部長暨衛生與家庭福利部（Ministry of Health and Family Welfare）部長賈達夫（Prataprao Jadhav）出席峰會表示，印度和WHO合作，共同致力於透過科學、標準、證據，將傳統醫學納入全球主流醫療保健系統的一環。

賈達夫表示，印度目前已簽署26個國家級的合作備忘錄（MOU）、和全球50多個機構攜手，每年也提供104個獎學金的名額給外國民眾申請，這些都是印度透過教育、研究等面向，拓展傳統醫學的國際合作最好的實證。

阿育吠陀部次長科特查（Rajesh Kotecha）接受中央社記者訪問時表示，「我們在印度透過國家應用計畫和公共衛生服務體系的整合進行了一些試驗，並成功地將其應用於非傳染性疾病（NCD）的管理，例如精神健康和老年健康等領域。」

科特查說，「我們在本次峰會上討論這些過程，同時也分享包括台灣等其他國家的經驗。事實上，世界衛生組織（傳統醫學）全球高峰會，是一個交流想法、分享經驗的平台，讓我們能夠互相學習。」

科特查提到，針對傳統醫學的這個領域，印度接下來計畫會與20多個國家進行雙邊會談。

WHO數據顯示，在194個成員國中，有約170個國家，稱其40%到90%的人口，正在使用某種型式的傳統醫學。

阿育吠陀是印度的一種傳統及替代醫學，歷史可以追溯到大約西元前3000年；AYUSH則是生命科學（Ayurveda）、瑜珈和自然療法（Yoga andNaturopathy）、尤那尼醫學（Unani）、悉達醫學（Siddha）與順勢療法（Homoeopathy）的簡稱。