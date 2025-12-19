快訊

【即時短評】台灣的「民主進步」 是在凱道罵習近平和普亭？

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

北車、中山隨機攻擊案 嫌犯張文行凶動線為何？蔣萬安回應

WHO傳統醫學峰會印度舉行 盼納入全球主流醫療體系

中央社／ 新德里19日專電

世界衛生組織（WHO）傳統醫學全球高峰會近日在印度舉行，阿育吠陀部次長科特查接受中央社訪問表示，這次峰會分享印度推動傳統醫學，及應用在非傳染性疾病的經驗；接下來也將在此領域與20多個國家進行雙邊會談。

第2屆世界衛生組織傳統醫學全球高峰會（WHOGlobal Summit on Traditional Medicine）17日到19日在印度新德里進行，這次峰會有來自100多個國家或地區的政府部門官員、科學家、傳統醫學從業人員參與。

本次峰會的主題是「恢復人類與地球的平衡：福祉的科學與實踐」（Restoring Balance for People andPlanet: The Science and Practice of Well -Being），各方代表針對推動傳統醫學的科學研究、監管規範、系統整合、創新發展等方向做探討。

印度阿育吠陀部（Ministry of AYUSH）部長暨衛生與家庭福利部（Ministry of Health and Family Welfare）部長賈達夫（Prataprao Jadhav）出席峰會表示，印度和WHO合作，共同致力於透過科學、標準、證據，將傳統醫學納入全球主流醫療保健系統的一環。

賈達夫表示，印度目前已簽署26個國家級的合作備忘錄（MOU）、和全球50多個機構攜手，每年也提供104個獎學金的名額給外國民眾申請，這些都是印度透過教育、研究等面向，拓展傳統醫學的國際合作最好的實證。

阿育吠陀部次長科特查（Rajesh Kotecha）接受中央社記者訪問時表示，「我們在印度透過國家應用計畫和公共衛生服務體系的整合進行了一些試驗，並成功地將其應用於非傳染性疾病（NCD）的管理，例如精神健康和老年健康等領域。」

科特查說，「我們在本次峰會上討論這些過程，同時也分享包括台灣等其他國家的經驗。事實上，世界衛生組織（傳統醫學）全球高峰會，是一個交流想法、分享經驗的平台，讓我們能夠互相學習。」

科特查提到，針對傳統醫學的這個領域，印度接下來計畫會與20多個國家進行雙邊會談。

WHO數據顯示，在194個成員國中，有約170個國家，稱其40%到90%的人口，正在使用某種型式的傳統醫學。

阿育吠陀是印度的一種傳統及替代醫學，歷史可以追溯到大約西元前3000年；AYUSH則是生命科學（Ayurveda）、瑜珈和自然療法（Yoga andNaturopathy）、尤那尼醫學（Unani）、悉達醫學（Siddha）與順勢療法（Homoeopathy）的簡稱。

醫學 印度 峰會

延伸閱讀

證實在WTO起訴印度資通訊關稅措施 大陸：已向印方提出磋商請求

與劉兆玄會晤 福建省委書記：高質量推進兩岸融合發展示範區建設

不顧監管機構示警 印度散戶盲目追捧 AI 股

台灣參與矽和平峰會 美國務院次卿：有點即興

相關新聞

詐騙犯慘了！新加坡強制鞭刑12月30日上路 最少6下、最多可處24下

新加坡政府今天表示，依照國會為了打擊詐騙案激增而於11月通過的刑法修正案，本月30日起詐騙犯將面臨最多24下鞭刑強制處罰

亞桑傑檢舉諾貝爾獎 違反和平獎原則促進戰爭

維基解密創辦人亞桑傑17日向瑞典當局檢舉，諾貝爾獎基金會涉嫌協助戰爭罪等罪行。他認為諾貝爾獎基金會違反諾貝爾遺囑頒發和平...

2025年全球10大事件出爐 川普重返執政、關稅戰與AI熱潮上榜

從川普重新執政、加薩走廊停火、美國關稅引發貿易爭端到投資大舉湧入人工智慧領域，以下為法新社所列出足以定義2025年的全球...

別戴耳機聽音樂睡覺！ 神經科醫生示警：增失智風險

一名神經科醫師經常在社群上分享醫療常識，近期他分享自己在生活中絕對不做的「三件日常小事」，其中一件就是戴著耳機睡覺。原來這麼做雖然是許多人的睡前習慣，卻可能會影響聽力，甚至增加失智症風險，讓醫生嚴正提醒一定要改。

南韓鐵道工會批政府毀諾 預告12月23日起無限期罷工

南韓鐵道工會今天表示，政府並未履行將績效獎金制度正常化的承諾，因此再次宣布將在23日上午9時起開始無限期罷工

河邊戲水被鱷魚攻擊！印尼10歲童慘遭滅頂 遺體2天後才尋獲

印尼北摩鹿加省（North Maluku）近日發生一起駭人聽聞的鱷魚攻擊事件。一名10歲男童阿凡（Affan）與同伴前往河邊戲水消暑，不料竟遭一頭巨大的鱷魚突襲，直接被咬住身體拖入混濁的河水中，無奈經過多日搜救，男童遺體最終在碼頭附近被尋獲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。