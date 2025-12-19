快訊

【即時短評】台灣的「民主進步」 是在凱道罵習近平和普亭？

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

北車、中山隨機攻擊案 嫌犯張文行凶動線為何？蔣萬安回應

詐騙犯慘了！新加坡強制鞭刑12月30日上路 最少6下、最多可處24下

中央社／ 新加坡19日綜合外電報導
新加坡政府今天表示，依照國會為了打擊詐騙案激增而於11月通過的刑法修正案，本月30日起詐騙犯將面臨最多24下鞭刑強制處罰。圖為行刑官示範鞭刑資料畫面。(路透)
新加坡政府今天表示，依照國會為了打擊詐騙案激增而於11月通過的刑法修正案，本月30日起詐騙犯將面臨最多24下鞭刑強制處罰。圖為行刑官示範鞭刑資料畫面。(路透)

新加坡政府今天表示，依照國會為了打擊詐騙案激增而於11月通過的刑法修正案，本月30日起詐騙犯將面臨最多24下鞭刑強制處罰。

美聯社報導，詐騙犯在新加坡原已面臨監禁和罰款等懲處，如今再加入鞭刑。

新加坡內政部表示，加重的刑罰「確保我國刑法對於新興的挑戰，能維持有效、公正及做出回應」。

依照新法，詐騙犯在新加坡面臨最少6下、最多24下的鞭刑。詐騙犯也包括替詐騙行動招募人力的人員，以及詐騙集團成員。

此外，若在已知情況下提供自身銀行帳戶或其他個人資料用於進行或協助詐騙收益洗錢，可酌情處以最多12下鞭刑。其他形式的詐欺行為也面臨酌情鞭刑。

新加坡內政部兼外交部高級政務部長沈穎曾告知國會，從2020年至今年上半年，新加坡一共通報約19萬起詐騙案，占所有刑事案件的6成，合計造成近新加坡幣37億元（約新台幣903億元）損失。

詐騙集團 新加坡 鞭刑

延伸閱讀

落實施工安全管理與防災意識 內政部、勞動部合作源頭減災與人員訓練

路透：中資企業紛遷至新加坡 降低中美地緣政治風險

牯嶺街書香創意市集25週年！國際獨立出版齊聚，揭開一人出版社生存術

智邦海內外擴產 斥資20億 通過越南、竹北廠等投資案

相關新聞

詐騙犯慘了！新加坡強制鞭刑12月30日上路 最少6下、最多可處24下

新加坡政府今天表示，依照國會為了打擊詐騙案激增而於11月通過的刑法修正案，本月30日起詐騙犯將面臨最多24下鞭刑強制處罰

亞桑傑檢舉諾貝爾獎 違反和平獎原則促進戰爭

維基解密創辦人亞桑傑17日向瑞典當局檢舉，諾貝爾獎基金會涉嫌協助戰爭罪等罪行。他認為諾貝爾獎基金會違反諾貝爾遺囑頒發和平...

2025年全球10大事件出爐 川普重返執政、關稅戰與AI熱潮上榜

從川普重新執政、加薩走廊停火、美國關稅引發貿易爭端到投資大舉湧入人工智慧領域，以下為法新社所列出足以定義2025年的全球...

別戴耳機聽音樂睡覺！ 神經科醫生示警：增失智風險

一名神經科醫師經常在社群上分享醫療常識，近期他分享自己在生活中絕對不做的「三件日常小事」，其中一件就是戴著耳機睡覺。原來這麼做雖然是許多人的睡前習慣，卻可能會影響聽力，甚至增加失智症風險，讓醫生嚴正提醒一定要改。

南韓鐵道工會批政府毀諾 預告12月23日起無限期罷工

南韓鐵道工會今天表示，政府並未履行將績效獎金制度正常化的承諾，因此再次宣布將在23日上午9時起開始無限期罷工

河邊戲水被鱷魚攻擊！印尼10歲童慘遭滅頂 遺體2天後才尋獲

印尼北摩鹿加省（North Maluku）近日發生一起駭人聽聞的鱷魚攻擊事件。一名10歲男童阿凡（Affan）與同伴前往河邊戲水消暑，不料竟遭一頭巨大的鱷魚突襲，直接被咬住身體拖入混濁的河水中，無奈經過多日搜救，男童遺體最終在碼頭附近被尋獲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。