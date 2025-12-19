南韓鐵道工會批政府毀諾 預告12月23日起無限期罷工

快訊

中央社／ 首爾19日專電
南韓鐵道工會今天表示，政府並未履行將績效獎金制度正常化的承諾，因此再次宣布將在23日上午9時起開始無限期罷工。 示意圖／歐新社
南韓鐵道工會今天下午舉行緊急記者會，表示若政府不改變立場，他們將從23日上午9時開始投入總罷工，列車營運相關罷工將從當天第一班車開始。

績效獎金正常化是南韓鐵道公社勞資雙方談判的關鍵問題。南韓鐵道公社是32個公營企業中唯一僅以基本工資的80%作為績效獎金計算基準的公司，勞方訴求能與其他公營企業一樣以100%計算。

工會原定上週罷工，但因政府表明將啟動相關程序，透過公共機關營運委員會解決問題，工會因此撤回罷工。

但工會今天指出，就他們掌握資料，企劃財政部準備的方案並非100%、而是90%，他們要求政府遵守承諾，否則將進行罷工。

