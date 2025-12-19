河邊戲水被鱷魚攻擊！印尼10歲童慘遭滅頂 遺體2天後才尋獲

印尼北摩鹿加省（North Maluku）近日發生一起駭人聽聞的鱷魚攻擊事件。一名10歲男童阿凡（Affan）與同伴前往河邊戲水消暑，不料竟遭一頭巨大的鱷魚突襲，直接被咬住身體拖入混濁的河水中，無奈經過多日搜救，男童遺體最終在碼頭附近被尋獲。

綜合外媒報導，這起悲劇發生於本月16日下午，當時阿凡正與兩名朋友在英戈伊河（Inggoi River）玩水。沒想到平靜的水面下暗藏殺機，一頭鱷魚突然衝出水面，張開血盆大口咬住阿凡，儘管男童大聲呼救，但巨大的拉力瞬間將他拖入水底消失無蹤。當地流傳的驚悚畫面更顯示，這頭鱷魚曾一度叼著男童的身體浮出水面，又再次潛入水中，景象令人不寒而慄。

事發後，當局立即組織警方、軍方與志工隊，出動橡皮艇與漁船沿著河道展開地毯式搜索。直到18日，搜救人員在村落碼頭附近發現鱷魚蹤影，在合力驅趕鱷魚後，終於在附近水域尋獲阿凡冰冷的遺體。搜救中心負責人表示，目前已將遺體交還給家屬安葬，搜救任務正式宣告結束。

當地警方指出，事發的英戈伊河本就是鱷魚的棲息地，居民經常目擊鱷魚出沒。然而，這起悲劇也再次揭示了印尼近年來鱷魚攻擊事件激增的嚴重性。專家分析，由於過度捕撈魚獲導致鱷魚的天然食物來源減少，加上沿海開發、採礦與農業擴張嚴重破壞棲息地，迫使鱷魚不得不向內陸遷移。與此同時，許多當地居民仍依賴河流進行洗衣、沐浴與捕魚等日常活動，導致人類與鱷魚的活動範圍出現致命重疊。

事實上，類似慘劇今年已發生多起。今年5月，占碑省一名13歲男童下水撿球時遭鱷魚攻擊身亡；南蘇拉威西省也有一名53歲男子在河邊洗澡時遇襲喪命，遺體在距離事發地1.6公里處才被發現。專家呼籲當局應正視生態平衡遭破壞的問題，避免人鱷衝突持續上演。