日幼兒園出包！做耶誕蛋糕誤放模型巧克力米 133名幼童吃下肚

根據日媒「MBS NEWS」報導，京都府八幡市一家合格的幼兒園近日發生了誤食事件。園方製作耶誕蛋糕時，誤將原本用於食品模型的「塑膠製巧克力米」當作可食用材料，導致園內超過130名幼童與多名教職員一同誤食。

根據八幡市與園方說明，事件發生於12月10日，這間「早苗幼兒園」在園內自行製作耶誕蛋糕時，一名職員將從網路購買、實際材質為聚氯乙烯（PVC）的彩色巧克力米，誤認為可食用的裝飾食材，直接鋪灑在蛋糕上供園內學生和教職員食用。當天共有3至5歲幼童133人，以及4名職員食用了該蛋糕。

發生問題的巧克力米常用於食品模型或裝飾，並非食品。園方表示，該材料在使用前未經試吃確認，事後也才發現商品並非食用用途。有3名幼童返家後出現腹痛症狀，目前雖未確認與誤食之塑膠顆粒有直接因果關係，但仍引起外界疑慮。

事件曝光後，有網友表示，原本以為「巧克力米」就是常見的深色顆粒，看到實際照片後才理解誤會的可能性，認為若食用量少，確實可能難以察覺異樣。但也有人指出，產品外包裝應明確標示「不可食用」，以避免混淆。

另有網友則將焦點放在園內管理流程，質疑由單一職員透過網購購買的物品，未經其他人確認就直接用於幼童餐點，風險過高，尤其涉及過敏原與成分管理，更顯制度鬆散。也有聲音直言，此事凸顯園方在食品安全把關上的疏失，令人擔憂幼童的健康狀況。