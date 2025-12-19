快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本京都一所幼兒園誤放塑膠模型用的巧克力米在蛋糕上，造成幼童誤食。 示意圖／Ingimage
日本京都一所幼兒園誤放塑膠模型用的巧克力米在蛋糕上，造成幼童誤食。 示意圖／Ingimage

根據日媒「MBS NEWS」報導，京都府八幡市一家合格的幼兒園近日發生了誤食事件。園方製作耶誕蛋糕時，誤將原本用於食品模型的「塑膠製巧克力米」當作可食用材料，導致園內超過130名幼童與多名教職員一同誤食。

根據八幡市與園方說明，事件發生於12月10日，這間「早苗幼兒園」在園內自行製作耶誕蛋糕時，一名職員將從網路購買、實際材質為聚氯乙烯（PVC）的彩色巧克力米，誤認為可食用的裝飾食材，直接鋪灑在蛋糕上供園內學生和教職員食用。當天共有3至5歲幼童133人，以及4名職員食用了該蛋糕。

發生問題的巧克力米常用於食品模型或裝飾，並非食品。園方表示，該材料在使用前未經試吃確認，事後也才發現商品並非食用用途。有3名幼童返家後出現腹痛症狀，目前雖未確認與誤食之塑膠顆粒有直接因果關係，但仍引起外界疑慮。

事件曝光後，有網友表示，原本以為「巧克力米」就是常見的深色顆粒，看到實際照片後才理解誤會的可能性，認為若食用量少，確實可能難以察覺異樣。但也有人指出，產品外包裝應明確標示「不可食用」，以避免混淆。

另有網友則將焦點放在園內管理流程，質疑由單一職員透過網購購買的物品，未經其他人確認就直接用於幼童餐點，風險過高，尤其涉及過敏原與成分管理，更顯制度鬆散。也有聲音直言，此事凸顯園方在食品安全把關上的疏失，令人擔憂幼童的健康狀況。

相關新聞

河邊戲水被鱷魚攻擊！印尼10歲童慘遭滅頂 遺體2天後才尋獲

印尼北摩鹿加省（North Maluku）近日發生一起駭人聽聞的鱷魚攻擊事件。一名10歲男童阿凡（Affan）與同伴前往河邊戲水消暑，不料竟遭一頭巨大的鱷魚突襲，直接被咬住身體拖入混濁的河水中，無奈經過多日搜救，男童遺體最終在碼頭附近被尋獲。

日幼兒園出包！做耶誕蛋糕誤放模型巧克力米 133名幼童吃下肚

京都府八幡市一家合格的幼兒園近日發生了誤食事件。園方製作耶誕蛋糕時，誤將原本用於食品模型的「塑膠製巧克力米」當作可食用材料，導致園內超過130名幼童與多名教職員一同誤食。

威廉王子曬1家5口燦笑聖誕卡 旁邊開滿水仙花 代表1意義

英國BBC報導，英國王儲威廉王子和夫人凱特公布今年聖誕賀卡，一張新的全家福照片將作為賀卡照片。

東京三溫暖火警2死！夫婦手留瘀傷疑拚命求救 門把鬆脫成受困關鍵

根據日媒FNN報導，東京赤坂一間月費要價39萬日圓（約新台幣7萬9千元）的三溫暖，日前發生火警，造成一對30多歲夫婦不幸喪命。隨著調查進展，顯示兩人疑似在高溫與火災中受困，曾試圖向外求救卻未能脫身。

新任東京大學小姐炫富、歧視言論遭炎上 校方急切割：屬商業活動

東京大學日前舉辦的「東京大學小姐／先生」選美活動於12月14日落幕，法學政治學研究科一年級生須賀ありさ奪下「東大小姐」冠軍。但她在社群平台上的發言，則引發網友群起撻伐。

登上高空鷹架 揭密古羅馬皇帝紀念柱修復工程

古羅馬皇帝馬可奧理略的紀念圓柱正執行整修工程，義大利文化部今天罕見邀請中央社等外媒登上40多公尺高鷹架，近距離觀看建於西...

